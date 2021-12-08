Новые китайские кроссоверы, которые порвут в России японских конкурентов

А почему бы и нет, если в еще не закончившемся 2021-м году китайцы умудрились реализовать 90 000 транспортных средств? При этом у некоторых марок рост составил более 200%, в то время когда, например, тот же VW просел аж на 55%. А в целом ребята из КНР отхватили уже 7% нашего авторынка.

И останавливаться на достигнутом не собираются, анонсируя скорый выход в продажу все новых и новых моделей, чего не могут себе позволить куда более именитые конкуренты. И не только анонсируют, но и выводят их на рынок. При этом их самые свежие новинки хотя и не без греха, но выглядят на фоне тех же японских или корейских аналогов весьма соблазнительно. В чем вы можете убедиться из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).