Что делать, если аккумулятор «сдох», капот примерз и не открывается

На самом деле, история с примерзшим капотом отнюдь не экзотична. Чаще всего такая беда случается после мощного снегопада. Например, при переходе температуры воздуха от «плюса» к «минусу». Набившийся в щелях капота снег подтаивает, вода затекает между его уплотнителем и кузовом, а затем, с похолоданием, там замерзает. Иной раз метель закидывает снег в щели вставшей на стоянку машины с еще горячим двигателем. Там он тает от тепла мотора, а потом замерзает с тем же результатом.

О подобных превращениях снега под капотом большинство автомобилистов и не подозревает. Поскольку каждое утро спокойно заводят мотор, тепло от которого вскоре растапливает лед. После этого капот можно спокойно открыть в любой момент. Своего рода откровение случается, когда машина по утру не заводится. Любой нормальный водитель в такой ситуации немедленно лезет под капот. Который — вдруг — отказывается открываться…

Теоретически, в такой ситуации можно попытаться завести авто с помощью буксира, после этого все лишнее само растает. Но в случае, если у «остывшего» авто трансмиссия автоматическая, запустить движок «с толкача» не получится. Как вариант — отбуксировать (или отвезти на эвакуаторе) машину куда-нибудь в тепло. Например, на автомойку, на отапливаемую парковку или в какое-то подобное место.