Что делать, если аккумулятор «сдох», капот примерз и не открывается

На самом деле, история с примерзшим капотом отнюдь не экзотична. Чаще всего такая беда случается после мощного снегопада. Например, при переходе температуры воздуха от «плюса» к «минусу». Набившийся в щелях капота снег подтаивает, вода затекает между его уплотнителем и кузовом, а затем, с похолоданием, там замерзает. Иной раз метель закидывает снег в щели вставшей на стоянку машины с еще горячим двигателем. Там он тает от тепла мотора, а потом замерзает с тем же результатом.
О подобных превращениях снега под капотом большинство автомобилистов и не подозревает. Поскольку каждое утро спокойно заводят мотор, тепло от которого вскоре растапливает лед. После этого капот можно спокойно открыть в любой момент. Своего рода откровение случается, когда машина по утру не заводится. Любой нормальный водитель в такой ситуации немедленно лезет под капот. Который — вдруг — отказывается открываться…
Теоретически, в такой ситуации можно попытаться завести авто с помощью буксира, после этого все лишнее само растает. Но в случае, если у «остывшего» авто трансмиссия автоматическая, запустить движок «с толкача» не получится. Как вариант — отбуксировать (или отвезти на эвакуаторе) машину куда-нибудь в тепло. Например, на автомойку, на отапливаемую парковку или в какое-то подобное место.
Но подобное мероприятие иногда просто неосуществимо, либо кажется слишком дорогим удовольствием. Поливать замерзший капот принесенным из дома кипятком крайне не советуем. Во-первых, это может привести к деградации краски на кузовных деталях. А во-вторых, от попавшей на нее воды может лопнуть фара. В идеале, следует воспользоваться строительным феном или тепловой пушкой, направив их сопла «в морду» авто. Но такие устройства есть далеко не у каждого, да и «дотянуть» кабель от розетки до места стоянки не всегда возможно.
Тем не менее, «вскрыть» зловредно примерзший капот можно. Для этого потребуется что-то вроде детской школьной линейки. Причем исключительно из пластика или дерева — чтобы не поцарапать капот. Кроме линейки надо взять отвертку с тонким жалом или небольшой ножик. Для начала отверткой (ножом) аккуратно раскалываем снего-лед в щели с одного края капота — так, чтобы не повредить кузовные детали и уплотнитель. Нужно сделать щель, в которую сможет пролезть линейка. Всунув ее туда, начинаем делать «разрез» ее тонкой частью, отделяя уплотнитель от поверхности, к которой он примерз. Работы на 10 минут — и капот откроется, проложив путь к АКБ.