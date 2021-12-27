10 подержанных премиальных иномарок, которые чаще всего продают со скрученным пробегом

Не нужно быть автоэкспертом, чтобы понимать: чаще других «обнулениям» подвергаются представители немецкой премиальной тройки. Уж очень любят эти автомобили в нашей стране. Специалисты IT-компании carVertical провели масштабное исследование, проанализировала более 700 000 отчетов об истории подержанных автомобилей, созданных в период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года. Причем эксперты провели работу сразу на 19 рынках мира. В частности, в Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Белоруссии и, естественно, России.
Как показывают данные, самой распространенной моделью с фальсифицированным пробегом оказалась BMW M5 2006, 2007 и 2013 годов выпуска. У более трети из всех проверенных «эмок» выявлен измененный пробег. Однако, эта статистика преуменьшает общие масштабы проблемы скрутки одометров у всей линейки марки BMW! Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» эксперт carVertical Матас Бузелис, половину из ТОП-10 занимают автомобили баварского производителя.
«Это коррелируется со спросом на подержанные BMW на разных рынках. Данные также отражают, что у более дорогих моделей пробег скручивают гораздо чаще», — подытожил специалист.
Второе и третье позиции антирейтинга застолбили за собой BMW 7-серии (2009, 2010 и 2016 г. в.) и не совсем премиальный Subaru Outback (2011, 2012 и 2013 г. в.) — 33,4% и 31,8% этих машин из всех проанализированных имеют скрученный пробег. Четвертое место занял BMW 6-серии (31,7%), выпущенные в 2012, 2013 и 2015 годах. А пятую строчку замыкает Audi A8 с результатом 31,4%, сошедшие с конвейера в 2011, 2012 и 2014 годах.
Шестое место досталось а-ля премиальному Volkswagen Phaeton, давно не представленному на российском рынке. А вот седьмую и восьмую вновь заняли изделия BMW: кроссовер Х5 (26,7%) 2007, 2008 и 2014 годов выпуска, а также 5-серия (26% авто со скрученным пробегом), собранные в 2007, 2010 и 2011 годах.
Девятым в «хит-параде» подержанных машин с «левым» пробегом оказался американский Ford Mustang, который к счастью или сожалению, но официально в России не продается. А замкнул ТОП-10 ингольштадтская Audi A7 с показателем 25,8% производства 2011, 2012 и 2015 годов. Причем больше всего километры злоумышленники «стирают» на авто с дизельными моторами.
Примечательно, но японские «премиалы» в десятку «бэушек» с фальсифицированными данными на одометре, за исключением пресловутого Subaru Outback, не попали. Делайте выводы.