10 подержанных премиальных иномарок, которые чаще всего продают со скрученным пробегом

Не нужно быть автоэкспертом, чтобы понимать: чаще других «обнулениям» подвергаются представители немецкой премиальной тройки. Уж очень любят эти автомобили в нашей стране. Специалисты IT-компании carVertical провели масштабное исследование, проанализировала более 700 000 отчетов об истории подержанных автомобилей, созданных в период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года. Причем эксперты провели работу сразу на 19 рынках мира. В частности, в Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Белоруссии и, естественно, России.

Как показывают данные, самой распространенной моделью с фальсифицированным пробегом оказалась BMW M5 2006, 2007 и 2013 годов выпуска. У более трети из всех проверенных «эмок» выявлен измененный пробег. Однако, эта статистика преуменьшает общие масштабы проблемы скрутки одометров у всей линейки марки BMW! Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» эксперт carVertical Матас Бузелис, половину из ТОП-10 занимают автомобили баварского производителя.

«Это коррелируется со спросом на подержанные BMW на разных рынках. Данные также отражают, что у более дорогих моделей пробег скручивают гораздо чаще», — подытожил специалист.