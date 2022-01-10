Почему водителям придется платить за снег на крыше своего автомобиля

Об этом сообщает компания «Автодор» в своем Telegram-канале. Дело в том, что при въезде на платный участок дороги система определяет категорию транспортного средства по его высшей точке. Получается: чем больше слой снега на крыше, тем больше водителю придется платить за проезд. А если снег еще жесткий и спрессованный, то с большой долей вероятности ошибки в тарификации будут.

«Автодор» рассказал и о других причинах, по которым водителям нужно очищать снег с крыши. Например, при торможении, снег сползет на ветровое стекло и перекроет обзор. А еще белая масса с ростом скорости может слететь с крыши и попать в стекло машины, которая следут сзади. Это приведет к ДТП с непредсказуемыми последствиями. А заодно и рискует обернуться дополнительными тратами на возмещение ущерба. Хорошо, если только своего…