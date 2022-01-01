Как патрубки системы охлаждения могут стать причиной серьезной поломки двигателя

За состоянием патрубков системы охлаждения надо пристально следить, ведь от них зависит герметичность, а значит — и исправность всего силового агрегата. Мало кто знает, что при определенных обстоятельствах патрубки могут сжиматься или наоборот, раздуваться и даже лопаться. Что, понятное дело, принесет много бед автовладельцу.
Дело в том, что когда водитель глушит мотор, тот начинает остывать и через клапан, расположенный в крышке расширительного бачка, уходит лишний воздух. Этот излишек компенсируется из атмосферы через второй — обратный клапан крышки. Если подобного не происходит, то в системе охлаждения создается разряжение. Вот резиновые патрубки и сжимаются.
Подобная проблема чаще всего появляется именно зимой, когда наиболее явно ощущается разброс температур. Здесь надо иметь в виду, что при таком сжатии патрубки изнашиваются и теряют эластичность. В худшем случае, на «резинках» появляются трещины, что в конечном итоге приводит к утечке антифриза, а это прямой путь к перегреву мотора.
Если забился или неисправен один из клапанов крышки расширительного бачка, точнее тот, что открывается при избыточном давлении, то в системе может резко скакнуть это самое давление. Подобное произойдет, скажем, если нагрузить двигатель. Например, машина застряла в снегу и водитель сильно газует, стараясь выбраться из снежного плена. При резком скачке давления, один из патрубков может надуться, а если он старый или некачественный, то и вовсе лопнуть. Это также приведет к серьезной утечке охлаждающей жидкости и перегреву мотора.
Не будем забывать и о том, что резиновые патрубки со временем рассыхаются. На их краях появляются трещины, что также может стать причиной утечек. Проблему можно решить затяжкой хомутов, но это лишь временная мера.
Наконец, не экономьте при ремонте системы охлаждения и никогда не сажайте патрубок на герметик. Липкая субстанция может забить тонкие каналы, если ее намазать толстым слоем. К тому же их будет сложно оторвать при следующей замене. Кроме этого, не поленитесь заменить все патрубки новыми. Ведь они продавливаются от хомутов и запоминают форму старой детали, скажем, при замене радиатора. В итоге, если снова поставить старые патрубки, то утечек не избежать.