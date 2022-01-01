Как патрубки системы охлаждения могут стать причиной серьезной поломки двигателя

За состоянием патрубков системы охлаждения надо пристально следить, ведь от них зависит герметичность, а значит — и исправность всего силового агрегата. Мало кто знает, что при определенных обстоятельствах патрубки могут сжиматься или наоборот, раздуваться и даже лопаться. Что, понятное дело, принесет много бед автовладельцу.

Дело в том, что когда водитель глушит мотор, тот начинает остывать и через клапан, расположенный в крышке расширительного бачка, уходит лишний воздух. Этот излишек компенсируется из атмосферы через второй — обратный клапан крышки. Если подобного не происходит, то в системе охлаждения создается разряжение. Вот резиновые патрубки и сжимаются.

Подобная проблема чаще всего появляется именно зимой, когда наиболее явно ощущается разброс температур. Здесь надо иметь в виду, что при таком сжатии патрубки изнашиваются и теряют эластичность. В худшем случае, на «резинках» появляются трещины, что в конечном итоге приводит к утечке антифриза, а это прямой путь к перегреву мотора.