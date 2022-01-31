Почему власти страны ослабляют финансовую удавку на шее иностранных автопроизводителей

Принуждение иностранцев к неразумным тратам, как часть промышленной стратегии России, началось в 2005 году с Постановления Правительства №166, потом оно было отредактировано и навалилось на заграничных производителей с новой силой в 2006-м Постановлением №566. Безропотная заграница сопротивлялась вяло, терпела и платила, поскольку согревалась надеждой на будущие прибыли перспективного рынка.
Но экономическая ситуация в России сильно ухудшилась с 2014 года. Что побудило обе стороны к спешным шагам: иностранцы перестали вкладывать в нас огромные деньги, а мы, со своей стороны, обложили их новой данью — утилизационным сбором. Но ведь Россия зачем-то вляпалась в членство ВТО. Поэтому иностранцы впервые потребовали играть со всеми по одинаковым правилам.
Мы как раз вздумали выдоить из них много денег утилизационным оброком, вместо чего вынужденно обложили данным сбором родные автозаводы, чуть не придушив их. И, продолжая играть по разным правилам, спасая своих и выкручивая руки чужим, чиновники придумали СПИК — специальные инвестиционные контракты. Их суть в компенсации. Но не за утилизацию и прочие виды грабежа, а якобы за инвестирование в экономику России.
А чтоб никто больше не жаловался в ВТО и не отвертелся от поборов, правила контрактов изначально затеяли индивидуальными, т. е. под каждого буржуя отдельно и непременно в секретном виде, поскольку это коммерческая тайна.
Но общие требования СПИКов тоже придумали. Да такие, чтоб иностранцы надорвались, разорились и пошли на поклон, вымаливая индивидуальные поблажки. Но главное условие осталось — тем заключенным, кто не выполнил норму по лесоповалу, тому меньше пайка — кто не выполнил условия СПИКА, тем меньше компенсация из федерального бюджета.
И вот Минпромтог внезапно ослабляет лагерный режим и готов сдать назад. СПИКи на 2022 год смягчаются. Комендатура лагеря приготовила изменения к постановлению правительства №661, которое устанавливает требования к локализации в автомобилестроении.
Невнятно объясняя смягчение режима, комендатура заявляет, что «Проект постановления уточняет распространение требований по локализации… только на контракты по производству традиционных автомобилей… При этом СПИК 2.0 заключаются на освоение перспективных технологий»… Тут видна попытка сделать вид, что отныне нам важно не количество автомобилей, а доступ к технологиям и их развертывание на территории страны.
Почему Минпромторг передумал? Отчасти потому, что это позволит платить меньше компенсаций. Деньги заканчиваются настолько очевидно, что пора перестать угнетать бизнес, который под натиском министерства так и не расцвел.
Но интереснее, что ориентир на некие технологии вместо готовых автомобилей обнаруживает игру Минпромторга в поддержку «Стратегии электрификации автомобильного транспорта», подписанную летом прошлого года. Ведь министерство не откажется впредь диктовать иностранцам правила.
Но Правительство РФ хочет электромобили. Следовательно, комендатуре лагеря необходимо заставить зеков вместо привычного лесоповала освоить «лампочку Ильича».