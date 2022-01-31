Почему власти страны ослабляют финансовую удавку на шее иностранных автопроизводителей

Принуждение иностранцев к неразумным тратам, как часть промышленной стратегии России, началось в 2005 году с Постановления Правительства №166, потом оно было отредактировано и навалилось на заграничных производителей с новой силой в 2006-м Постановлением №566. Безропотная заграница сопротивлялась вяло, терпела и платила, поскольку согревалась надеждой на будущие прибыли перспективного рынка.

Но экономическая ситуация в России сильно ухудшилась с 2014 года. Что побудило обе стороны к спешным шагам: иностранцы перестали вкладывать в нас огромные деньги, а мы, со своей стороны, обложили их новой данью — утилизационным сбором. Но ведь Россия зачем-то вляпалась в членство ВТО. Поэтому иностранцы впервые потребовали играть со всеми по одинаковым правилам.

Мы как раз вздумали выдоить из них много денег утилизационным оброком, вместо чего вынужденно обложили данным сбором родные автозаводы, чуть не придушив их. И, продолжая играть по разным правилам, спасая своих и выкручивая руки чужим, чиновники придумали СПИК — специальные инвестиционные контракты. Их суть в компенсации. Но не за утилизацию и прочие виды грабежа, а якобы за инвестирование в экономику России.