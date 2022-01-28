Почему из выхлопной трубы старенькой иномарки летит сажа

Кружево обгоревшего снега с черными вкраплениями может свести автовладельца сума: не нужно быть «технарем», чтобы понять по таким симптомам о неисправности силового агрегата. Размахивать руками и клясть судьбу мы все умеем, любим, практикуем. Но тут нужно сначала расшифровать «посыл», а потом его решить. О чем конкретно пытается сказать мотор и сколько будет стоить ремонт? В этом, повторимся, поможет разобраться редакционный «Лансер», который такой хворью тоже страдает.

Заметим, что сажа и черный дым от сгоревшего масла — это разные вещи. Если машина дымит — это повод искать мастера для переборки двигателя, ведь маслосъемные кольца уже не справляются, а маслосъемные колпачки превратились в камень. Смазка остается в цилиндре в момент «взрыва», сгорает и превращается в густой черный дым из выхлопной трубы. Сажа — совсем другое дело.

Она — это не столько сгоревшее масло, сколько горючее. Бензин, в нашем случае. Проще говоря, мотор «богатит» смесь и выбрасывает в атмосферу что-то кроме CO2. Почему это происходит?