Почему из выхлопной трубы старенькой иномарки летит сажа

Кружево обгоревшего снега с черными вкраплениями может свести автовладельца сума: не нужно быть «технарем», чтобы понять по таким симптомам о неисправности силового агрегата. Размахивать руками и клясть судьбу мы все умеем, любим, практикуем. Но тут нужно сначала расшифровать «посыл», а потом его решить. О чем конкретно пытается сказать мотор и сколько будет стоить ремонт? В этом, повторимся, поможет разобраться редакционный «Лансер», который такой хворью тоже страдает.
Заметим, что сажа и черный дым от сгоревшего масла — это разные вещи. Если машина дымит — это повод искать мастера для переборки двигателя, ведь маслосъемные кольца уже не справляются, а маслосъемные колпачки превратились в камень. Смазка остается в цилиндре в момент «взрыва», сгорает и превращается в густой черный дым из выхлопной трубы. Сажа — совсем другое дело.
Она — это не столько сгоревшее масло, сколько горючее. Бензин, в нашем случае. Проще говоря, мотор «богатит» смесь и выбрасывает в атмосферу что-то кроме CO2. Почему это происходит?
Одной конкретной причины нет и быть не может, сажа может лететь по множеству из них: криво вырезанный катализатор с похабно установленной обманкой — машина у нас старая, датчиков там два с половиной, заткнули дырку от «лябды» и езжай; подсос воздуха в системе подачи воздушно-топливной смеси; забитые форсунки и даже неверно выбранные масло со свечами. Вот неполный список поводов появления сажи в выхлопе. Что делать? Начинать проверку от дешевому к дорогому и от простого к сложному.
«Каталик» и лямбду отбрасываем — не наш вариант. Выбитый катализатор видно невооруженным взглядом по шву, а если не верится — можно заглянуть камерой непосредственно «в недра». Нам достаточно визуального осмотра. Масло мы меняли и заливали строго по рекомендации производителя, тут не подкопаешься. Причем уже снимали поддон картера, там все было чисто, никаких следов грязи и стружки не обнаружили.
А вот дальше уже интереснее. Форсунки проще почистить, чем проверить, поэтому в скором времени мы эту операцию обязательно проведем. Следующий пункт — свечи. Продавец божился, что поменял их совсем недавно, буквально перед сделкой. Машина хоть и тяжело, но заводилась, не троила и не глохла. Но своими глазами взглянуть все же стоит. Оказалось, что вместо оригинальных иридиевых стоит аналог. После прочистки форсунок и раскоксовки мотора мы их обязательно заменим.
Следующий пункт в списке — дроссель. Это извечная беда всех Mitsubishi Lancer девятого поколения: «пятак» со временем изнашивается, начинает пропускать воздух и создавать условия для обогащенной смеси. Но перед тем, как броситься в его ремонт, нужно проверить воздуховод на подсос.
Делается это двумя способами: либо дымом, либо мыльной водой. Первый подразумевает создание «завесы», которая тут же покажет, где происходит подсос, а второй — обработка всего шланга мыльным раствором, который немедленно начнет пенится в «нужном» месте. И тот и другой были использованы: нам повезло, шланг цел.
Значит, проблема в самом дросселе, который изношен и требует замены. Или ремонта? Об этом мы обязательно поговорим в следующий раз, когда внимательно изучим опыт наших предшественников. Не переключайтесь: все подробности правильной эксплуатации и ремонта сильно подержанной иномарке — в спецпроекте портала «АвтоВзгляд».