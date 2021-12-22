Цены без «допов»: как Минпромторг имитирует борьбу с беспределом автодилеров

Минпромторг внезапно обнаружил, что цены-то на российском авторынке — ого-го как выросли! Характерно, что автодилеры страны чуть ли не ежемесячно переписывали свои прайс-листы, начиная еще с конца прошлого года. Но этот факт министерство особо не волновал. И только под занавес 2021-го у чиновников наступило то ли прозрение, то ли пробуждение на этот счет. Вон оно что, оказывается-то: российские автодилеры, пользуясь дефицитом машин на рынке, взвинчивают цены абсолютно на все марки и модели!
– Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%, — сообщил ТАСС неназванный представитель Минпромторга.
Дефицит машин во всем мире возник из-за глобального кризиса с производством микрочипов — в том числе и тех, которые используются в автопроме. На российской земле он «аукнулся» диким ростом цен на машины. Так, компании-автопроизводители подняли за год цены на свою продукцию в России в среднем на 20%. Так мало того: автодилеры тоже решили нажиться на ситуации. В результате, уже который месяц в России невозможно купить легковушку по рекомендованной автозаводом цене (РРЦ). Только с дилерскими «накрутками», замаскированными под плату за навязываемое допоборудование, либо под программы кредитования.
Клиентам приходится, например, платить как за «допоборудование» за штатную сигнализацию в машине. Или оплачивать «антикор» днища за немыслимые еще год назад 300 000 рублей. Наценка в 500 000 рублей сверх РРЦ на авто бюджетного сегмента — это сейчас никого уже не удивляет. А наценка в 3—7 млн рублей для авто премиум-класса считается сейчас вполне респектабельной бизнес-практикой.
Этот «шабаш» на авторынке длится уже почти год, но Минпромторг заметил его лишь сейчас и сделало вид, что держит руку на пульсе — сообщив, что находится «в процессе организации договоренности…». Как будто никто не понимает, что когда на кону стоят сверхприбыли, выдаиваемые розничныим дистрибьюторами из покупателей, ни о каком выполнении каких-то джентльменских соглашений не может быть и речи.
Даже если министерство и сможет как-то подвигнуть компании-автопроизводители к сдерживанию цен. Никакие строгие окрики из офиса представительства бренда в России не остановят желающего как-следует нажиться автодилера. Ведь наказать его за непослушание не получится по одной простой причине. Наказав одного торговца, придется «выпороть» и всех остальных дилеров — бесчинствуют с ценами абсолютно (!) все. На такую акцию не пойдет ни один автопроизводитель. Кроме того, многие розничные продавцы машин из числа официальных дилеров сейчас настолько уверенно чувствуют себя в финансовом смысле, что в состоянии выкупать за свои средства авто у представительств.
А потом торговать ими уже в качестве полноправного владельца, который не обязан выполнять чьи-либо указания. В этом смысле крайне характерен пример одного из официальных российских дилеров марки Cadillac. Он выкупил у представительства по рекомендованной цене (около 10 млн рублей) десяток внедорожников Escalade, а затем выставил их на продажу уже по 16 млн. рублей. И покупатели на эти авто находятся в достатке. Потому что «живых» Cadillac в распоряжении представительства марки в России на данный момент физически нет: квота, выделенная на нашу страну была раскуплена, что называется, «на корню». В том числе и самими дилерами бренда…
Таким образом становится ясно, что у автопроизводителей и Минпромторга, в сложившихся условиях по-настоящему эффективных рычагов заставить дилеров снизить цены просто не существует. Да и никому это, по большому счету, и не нужно — включая тот же Минпромторг. Сейчас в России находят своих покупателей абсолютно все машины. Процесс идет, налоги в бюджет капают, прибыль автобрендам идет, экономический механизм работает. То есть, с точки зрения экономического чиновника, все в порядке!
Косвенно эту мысль подтвердил и глава Минпромторга Денис Мантуров. Распространенный вечером 21 декабря официальный пресс-релиз ведомства приводит его цитату по этому поводу: «По наценкам. Нормативно закреплять ограничения нецелесообразно». Что, собственно и требовалось доказать…