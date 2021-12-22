Цены без «допов»: как Минпромторг имитирует борьбу с беспределом автодилеров

Минпромторг внезапно обнаружил, что цены-то на российском авторынке — ого-го как выросли! Характерно, что автодилеры страны чуть ли не ежемесячно переписывали свои прайс-листы, начиная еще с конца прошлого года. Но этот факт министерство особо не волновал. И только под занавес 2021-го у чиновников наступило то ли прозрение, то ли пробуждение на этот счет. Вон оно что, оказывается-то: российские автодилеры, пользуясь дефицитом машин на рынке, взвинчивают цены абсолютно на все марки и модели!

– Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%, — сообщил ТАСС неназванный представитель Минпромторга.

Дефицит машин во всем мире возник из-за глобального кризиса с производством микрочипов — в том числе и тех, которые используются в автопроме. На российской земле он «аукнулся» диким ростом цен на машины. Так, компании-автопроизводители подняли за год цены на свою продукцию в России в среднем на 20%. Так мало того: автодилеры тоже решили нажиться на ситуации. В результате, уже который месяц в России невозможно купить легковушку по рекомендованной автозаводом цене (РРЦ). Только с дилерскими «накрутками», замаскированными под плату за навязываемое допоборудование, либо под программы кредитования.