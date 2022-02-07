Свежие подробности о новейшем кроссовере Bentley

Да, в подробности британцы пока не вдаются: вся информация о новинке — лишь догадки. То же касается возможного типа кузова. Представители Bentley не говорят, будет первый электрокар седаном или кроссовером, однако учитывая стремительный рост популярности SUV, можно смело предположить, что дебютант ворвется именно в этот сегмент.

В основу новинки от Bentley, скорее всего, ляжет модульная платформа PPE — совместная разработка Audi и Porsche. Впрочем, не исключено, что для своего первого полностью электрического автомобиля британцы сконструируют другую «тележку».

Добавим, что Bentley, взявшая курс на электрификацию, планирует в наступившем году выпустить пять гибридных модификаций для существующих моделей, а в период с 2025 по 2030 год презентовать пять совершенно новых электромобилей. Инвестиции в этот проект оцениваются в 2,5 млрд фунтов стерлингов, сообщает Autoexpress.