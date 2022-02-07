В России растет спрос на электромобили с пробегом

Наибольшим спросом у тех, кто решается на покупку подержанного электрокара, пользуется продукция Nissan — а именно хетчбэк Leaf. В его пользу в прошлом году сделали выбор 6977 человек (77% рынка). Эта модель «выросла» на 43%, если сравнивать с показателями 2020-го. А вот популярность машин Tesla подскочила сразу в 5 раз — россияне приобрели 818 американских электрокаров с пробегом.

Третье место в марочном рейтинге, согласно данным агентства «Автостат», занимает BMW — 441 реализованная «электробэушка», а четвертое — Mitsubishi (168 ед.). Результаты всех остальных автопроизводителей, чьи электромобили можно отыскать на вторичном авторынке России, не превышают и сотни перепроданных машин.

Если смотреть список моделей, то самой популярной «электричкой», как уже было сказано, является Nissan Leaf. А вот вторая позиция принадлежит BMW i3 — в прошлом году владельцами «зеленых» хетчбэков стали 435 человек. Третье и четвертое места у «Теслы» — Model 3 и Model S нашли 375 и 283 новых хозяев соответственно. А замыкает лидерскую пятерку с результатом в 160 единиц Mitsubishi i-MiEV.

Добавим, что продажи подержанных электромобилей непрерывно растут в России с 2014 года — то есть на протяжении восьми лет. Но вот сохранится ли положительная динамика в 2022 — большой вопрос. Негативным фактором наверняка послужит отмена беспошлинного ввоза «электричек»: напомним, что с 1 января за них нужно снова доплачивать 15%.