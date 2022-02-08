Аксессуары Jaguar Land Rover теперь можно купить через интернет

Да, поскольку доставка пока осуществляется только до дилера, география онлайн-магазина ограничена. Зато какой богатый ассортимент продукции предлагает Jaguar Land Rover! Один только раздел аксессуаров для автомобиля включает множество позиций из категорий экстерьер, интерьер, транспортировка и буксировка, колеса.

Есть и группа товаров, предназначенная для автовладельцев с животными: в ней можно отыскать миску-непроливайку, портативный душ и даже складной пандус для багажника.

Кроме того, в онлайн-магазине продается брендовая одежда, коллекционные модельки автомобилей, аксессуары — такие, как наручные часы, брелоки, запонки, солнцезащитные очки — и различные товары для путешествий: сумки, чемоданы, зонты.

Чтобы приобрести понравившуюся вещь, нужно оформить заказ на сайте, выбрав удобный дилерский центр, и дождаться подтверждения менеджером автосалона. В случае чего товар можно вернуть — в течение 14 дней в тот шоу-рум, где продукция покупалась.