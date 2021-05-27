Как самому отремонтировать кнопки на любом пульте и брелоке автомобиля

Брелок от автомобиля, пульт от шлагбаума и гаражных ворот, пульт от дачной сигнализации — современные ключи уже не потеряются даже в недрах женской сумки. Электрификация всего и вся — это очень удобно, практично и уже совсем недорого. Но однажды пульт откажется открывать или закрывать по самой тривиальной причине — банальный износ. Время властно над каждым, а в случае с тонкой электроникой — властно в квадрате.

Можно, конечно, купить новый пульт, разыскать мастера или подобрать аналог на китайской барахолке. Но, как показывает практика, вложенные деньги и время не всегда дадут искомый результат. Есть способ проще, дешевле, а главное — быстрее. Согласитесь, к хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать — весьма неприятно и даже болезненно.

Да, все верно, в данном случае лучше произвести ремонт самостоятельно, ведь особых знаний и ловкости не потребуется. В первую очередь — теория. В трех случаях из четырех, причина поломки — не плата, а сама резиновая кнопочка, которая уже «не нажимает» — стерлось проводниковое покрытие с резинки, контакт не замыкается. Его-то, условный «ключ», нам и предстоит восстановить.