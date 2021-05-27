Как самому отремонтировать кнопки на любом пульте и брелоке автомобиля

Брелок от автомобиля, пульт от шлагбаума и гаражных ворот, пульт от дачной сигнализации — современные ключи уже не потеряются даже в недрах женской сумки. Электрификация всего и вся — это очень удобно, практично и уже совсем недорого. Но однажды пульт откажется открывать или закрывать по самой тривиальной причине — банальный износ. Время властно над каждым, а в случае с тонкой электроникой — властно в квадрате.
Можно, конечно, купить новый пульт, разыскать мастера или подобрать аналог на китайской барахолке. Но, как показывает практика, вложенные деньги и время не всегда дадут искомый результат. Есть способ проще, дешевле, а главное — быстрее. Согласитесь, к хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать — весьма неприятно и даже болезненно.
Да, все верно, в данном случае лучше произвести ремонт самостоятельно, ведь особых знаний и ловкости не потребуется. В первую очередь — теория. В трех случаях из четырех, причина поломки — не плата, а сама резиновая кнопочка, которая уже «не нажимает» — стерлось проводниковое покрытие с резинки, контакт не замыкается. Его-то, условный «ключ», нам и предстоит восстановить.
Для этого следует заранее озаботиться строительным феном, резиновым клеем и зайти в магазин радиодеталей — для ремонта пригодятся шайбы из электропроводника, которые стоят копейки и продаются буквально на вес. Но прежде чем начать инсталляцию, нужно тщательно все обезжирить и сделать это стоит именно ацетоном, который после бесследно испарится.
Итак, резиновая основа клавиши очищена и готова к ремонту. Наносим немного клея и аккуратно, лучше пинцетом, «усаживаем проводник», после чего столь же бережно прогреваем отремонтированную поверхность строительным феном. Бытовой, увы, не подойдет, поскольку температуры не хватит. Опытные мастера могут провернуть эту процедуру паяльником, но тут потребуется куда больше опыта и ловкости, так что проще будет все же найти и применить строительный фен.
Процесс не займет слишком много времени и сил, а чтобы проверить работоспособность, даже не требуется собирать устройство — просто приложите кнопки к экрану смартфона и проверьте отклик. Такая операция вряд ли займет больше одного вечера, но сэкономит немало сил — к мастеру нужно отвезти, подождать пару дней, потом забирать — и денежных знаков. Впереди лето, так что честно сэкономленные лучше потратить на отпуск.