Кроссовер Jaguar I-Pace «на стиле» ворвался в новый модельный год

Как можно догадаться из названия, дизайн-пакет Premium Black Pack, который отныне доступен для Jaguar I-Pace, подразумевает черные акценты экстерьера. В частности, затемненные корпуса наружных зеркал, радиаторную решетку, шильдики, колесные диски. Кроме того, он включает в себя спойлер на пятой двери и пневматическую подвеску.

По части техники все осталось по-прежнему. Напомним, что в России Jaguar I-Pace продается в единственной модификации с электрической установкой мощностью 234 л. с. На одном полном заряде аккумулятора кроссовер может преодолеть до 470 км.

Что касается прайса, то сегодня за Jaguar I-Pace 2022 модельного года дилеры просят от 7 534 000 рублей. А вот цены на посвежевший кроссовер, как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в представительстве марки, будут объявлены позже. Можно с уверенностью предположить, что с обновлением модель ощутимо в стоимости прибавит. Как минимум из-за того, что с 1 января в России отменили беспошлинный ввоз электромобилей.