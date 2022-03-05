Haval однозначно не уходит из России из-за спецоперации на Украине

Председатель правления Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь однажды сказал, что выход на российский рынок — это первый шаг концерна к глобальному присутствию. А потому сегодня, несмотря на конфликт РФ с Украиной, обеспечение бесперебойной работы российских дилеров и завода в Тульской области входит в приоритетные задачи компании. Китайцы уверяют, что украинский конфликт не повлияет на их бизнес в РФ — не остановятся ни продажи, ни производство автомобилей.

Для Great Wall это действительно важно. Во-первых, потому что марка Haval, дочерняя компания «Великой стены», удерживает лидерство в сегменте китайских автомобилей. А во-вторых, потому что в отличие от других «поднебесных» автостроителей, концерн располагает в России не только дилерской сетью, но и заводом. А это предприятие — крупный проект, в который, по данным наших коллег из CarNewsChina, было инвестировано около 79 млн. долларов.

Добавим, что сегодня концерн Great Wall представлен у нас двумя марками: собственно, самой Great Wall (пикапами GWM Poer и Wingle7), а также Haval (компактный Jolion, дорестайлинговые и обновленные кроссоверы F7 и F7х, рамный внедорожник H9). В прошлом году российские дилеры, работающие с этими брендами, сумели «пристроить» 39 126 автомобилей, нарастив продажи на 125%.