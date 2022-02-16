Обновленный кроссовер Haval F7: объявлены российские цены

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», после модернизации кроссоверы Haval F7 и Haval F7x приобрели другие бамперы, противотуманные фары и решетки радиатора. В палитре цветов кузова появился красный, а в салоне — большой тачскрин медиасистемы диагональю 12,3 дюймов вместо прежнего 9-дюймового.

В дорогих комплектациях теперь есть двухзонный климат-контроль, а выбор цветов отделки салона расширен свежими вариантами (например, с синей отделкой и бежевыми вставками). Для обивки сидений стало доступно сочетание ткани и экокожи.

Кроме того, китайская марка расширила список опций, куда вошлои вентиляция водительского кресла, система автоматической парковки и полный обогрев лобового стекла, а не только зоны покоя щеток. Финальное новшество — более емкий бачок стеклоомывателя.