Обновленный кроссовер Haval F7: объявлены российские цены

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», после модернизации кроссоверы Haval F7 и Haval F7x приобрели другие бамперы, противотуманные фары и решетки радиатора. В палитре цветов кузова появился красный, а в салоне — большой тачскрин медиасистемы диагональю 12,3 дюймов вместо прежнего 9-дюймового.
В дорогих комплектациях теперь есть двухзонный климат-контроль, а выбор цветов отделки салона расширен свежими вариантами (например, с синей отделкой и бежевыми вставками). Для обивки сидений стало доступно сочетание ткани и экокожи.
Кроме того, китайская марка расширила список опций, куда вошлои вентиляция водительского кресла, система автоматической парковки и полный обогрев лобового стекла, а не только зоны покоя щеток. Финальное новшество — более емкий бачок стеклоомывателя.
Список комплектаций остался прежним, хотя их наполнение измненилось. Так, в базовую версию Comfort входят четыре подушки безопасности, система стабилизации, штатная мультимедиа, климат-контроль, бесключевой доступ, задний парктроник, плюс датчики дождя и света.
Самый дешевый Haval F7 со 150-сильным полуторалитровым турбомотором, семиступенчатый преселективом и передним приводом дилеры планируютт просить минимум 1 899 000 рублей. Доплата за купеобразный кузов составит 70 000 «целковых».
И продолжая тему новинок из Поднебесной. Китайцы начали сертификацию внедорожника Haval Big Dog. Как следует из опубликованных Росстандартом бумаг, на наш рынок «Большая собака» выйдет под другим названием и с одним-единственным мотором.