Почему отключение России от SWIFT не повлияет на поставки китайских машин

Итак, запрет на использование российскими банками системы обмена сообщениями SWIFT, не только затруднит расчеты между автопроизводителями и их контрагентами в нашей стране и но и значительно увеличит стоимость таких платежей.

К чему это может привести, можно понять на примере находящегося под санкциями Ирана. Когда эту страну отлучили от SWIFT в 2018 году, авторынок страны сильно пострадал, а экспорт китайских автомобильных компаний, по словам генсека «Китайской ассоциации легковых автомобилей» г-на Цуй, понес огромные потери.

– В 2017 году, до введения санкций, китайские автомобильные компании экспортировали в Иран 360 000 машин. В 2018 году экспорт упал до 190 000 авто. В 2019 году было экспортировано всего 1524 автомобиля. А в 2021 — 2157 машин, — напомнил он ресурсу carnewschina.com.

Однако, считает эксперт, в этом смысле Россия находится в лучшем положении.