Почему отключение России от SWIFT не повлияет на поставки китайских машин

Итак, запрет на использование российскими банками системы обмена сообщениями SWIFT, не только затруднит расчеты между автопроизводителями и их контрагентами в нашей стране и но и значительно увеличит стоимость таких платежей.
К чему это может привести, можно понять на примере находящегося под санкциями Ирана. Когда эту страну отлучили от SWIFT в 2018 году, авторынок страны сильно пострадал, а экспорт китайских автомобильных компаний, по словам генсека «Китайской ассоциации легковых автомобилей» г-на Цуй, понес огромные потери.
– В 2017 году, до введения санкций, китайские автомобильные компании экспортировали в Иран 360 000 машин. В 2018 году экспорт упал до 190 000 авто. В 2019 году было экспортировано всего 1524 автомобиля. А в 2021 — 2157 машин, — напомнил он ресурсу carnewschina.com.
Однако, считает эксперт, в этом смысле Россия находится в лучшем положении.
Поскольку, во-первых, в нашей стране вполне успешно работает собственная система передачи финансовых сообщений Банка России (SPFS), которую могут использовать и китайские производители. А во-вторых, и у КНР есть своя система трансграничных межбанковских платежей (CIPS), которая предлагает клиринговые и расчетные услуги участникам трансграничных платежей и торговли в юанях.
Так что Россия может использовать CIPS для расчетов по трансграничным платежам. Тем более, что 13,8% российских резервов (примерно 77 млрд. долларов США) находятся в китайских активах. А поскольку Китай не подписал санкции, введенные США, Европой и другими странами, Россия по-прежнему может получить доступ к своим резервам, хранящимся в китайских активах.
Иными словами, китайские автостроители и российские потребители вполне могут полагаться на CIPS или SPFS и машины из Поднебесной продолжат поступать к нам в нужных объемах и в нужные сроки. А вот у европейских, японских и корейских компании, которые в большей степени полагаются на систему SWIFT, наверняка возникнут проблемы.