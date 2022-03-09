К чему приведет национализация иностранных автозаводов в России

СССР прожил под девизом «Сделано на уровне зарубежных аналогов», недоступных и потому эфемерных, но обнадеживающих. Аналоги все же были. Автозаводы покупали «для ознакомления» образцы, постигая суть и технологии, попутно проводя замеры и комплекс мероприятий под официальным названием «обойти патент».

Проще говоря: воровали и пытались воспроизвести близко к оригиналу. Когда ворованное наконец-то попадало на конвейер, оно было беспросветно отсталым. Но ведь в основе лежала иномарка, поэтому утверждение о том, что получилось на уровне зарубежных аналогов, вполне правомерно.

Зато по-настоящему иностранным было оборудование заводов. В Москве существовала организация со смущающим названием «Станкоимпорт». Пока газеты докладывали о выпущенных в стране станках, для автомобильной отрасли за рубежом покупались оборудование и конвейерные линии. Отсталый советский автомобиль штамповали, варили, красили, собирали на импорте. В этом смысле наши заводы были вполне зарубежными. А часть из них зарубежными были полностью, начиная от завода Ford в Горьком и заканчивая заводом FIAT в Тольятти.