К чему приведет национализация иностранных автозаводов в России

СССР прожил под девизом «Сделано на уровне зарубежных аналогов», недоступных и потому эфемерных, но обнадеживающих. Аналоги все же были. Автозаводы покупали «для ознакомления» образцы, постигая суть и технологии, попутно проводя замеры и комплекс мероприятий под официальным названием «обойти патент».
Проще говоря: воровали и пытались воспроизвести близко к оригиналу. Когда ворованное наконец-то попадало на конвейер, оно было беспросветно отсталым. Но ведь в основе лежала иномарка, поэтому утверждение о том, что получилось на уровне зарубежных аналогов, вполне правомерно.
Зато по-настоящему иностранным было оборудование заводов. В Москве существовала организация со смущающим названием «Станкоимпорт». Пока газеты докладывали о выпущенных в стране станках, для автомобильной отрасли за рубежом покупались оборудование и конвейерные линии. Отсталый советский автомобиль штамповали, варили, красили, собирали на импорте. В этом смысле наши заводы были вполне зарубежными. А часть из них зарубежными были полностью, начиная от завода Ford в Горьком и заканчивая заводом FIAT в Тольятти.
Сейчас с нами поссорился весь мир и Россия осталась у корыта отечественного автопрома. Правительство решительно поддержало отрасль и от имени первого вице-премьера Андрея Белоусова сформулировало три сценария спасения.
Первый: автозаводы умирают самостоятельно, но правительство гарантирует поставки сырья и комплектующих. Не обеспечивает, не организует, не поставляет, а лишь гарантирует. Второй: иностранцы отдают свою долю русским партнерам. Третий: отобрать заводы, национализировав их.
И последний вариант — как раз тот самый путь, о котором мечталось изначально — иностранцы строят нам завод и убывают домой, а мы на заграничном оборудовании выпускаем себе автомобили на уровне аналогов. Иными словами, это наиболее понятный и самый привычный вариант обзаведения хозяйством — присвоить чужое и попытаться производить. Не обращая внимания на самый важный вопрос: из каких комплектующих? Советских производств современного уровня почти нет, зато есть иностранные заводы, которым на общих основаниях пригрозили национализацией.
Важно, что иномарку мы любим любую. Сегодня хочется новую. Скоро сгодится устаревшая, местами сшитая лыком, выдолбленная из единого полена, украшенная берестой, но до тех пор, пока с заграничным логотипом — вожделенная.