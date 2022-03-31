Насколько подорожало обслуживание грузовиков из-за украинского кризиса

За последний месяц расходы транспортных компаний на автозапчасти и комплектующие выросли — на 87%. Более того, в нынешних условиях, если грузовик ломается, сервисный центр просит полностью оплататить свои услуги до начала ремонта! Что касается самой техники, то иностранные грузовики уже подорожали вдвое, а стоимость отечественных увеличилась на 60%.

Понятно, что все эти факторы напрямую повлияют на стоимость доставки грузов. Поэтому крупные перевозчики — ПЭК, GLT, «Альтика М», СПАК, а также Dentro — прояст правительство поддержать сферу перевозок. Об этом говорится в письме, направленном уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову.