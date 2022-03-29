Богатый спонсор поможет КамАЗу создать «высокотехнологичный» грузовик

Фото производителя.
В условиях западных санкций, которые больно ударили по отечественному автопрому, КамАЗ не просто не останавливается, даже планирует выпуск новых моделей, в том числе — газомоторных. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности грядущих проектов.
Алексей Кованов

Грузовые новинки КамАЗ будет разрабатывать для нужд «Газпрома» и его дочерних обществ. Для начала газовому монополисту передадут пилотные образцы, которые после определенных испытаний смогут стать серийными. Обещано, что при создании новых моделей будут использованы «передовые технологии и цифровые решения».

Между тем, есть информация, что КамАЗ не сможет выпускать даже военную технику. Не секрет, что грузовой автогигант оснащал тяжелые машины грузоподъемностью более 20 тонн только немецкими 16-скоростными коробками передач марки ZF. Но теперь, скорее всего, производитель остановит экспорт таких агрегатов на территорию России.

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29 марта 2022
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