Богатый спонсор поможет КамАЗу создать «высокотехнологичный» грузовик

Грузовые новинки КамАЗ будет разрабатывать для нужд «Газпрома» и его дочерних обществ. Для начала газовому монополисту передадут пилотные образцы, которые после определенных испытаний смогут стать серийными. Обещано, что при создании новых моделей будут использованы «передовые технологии и цифровые решения».

Между тем, есть информация, что КамАЗ не сможет выпускать даже военную технику. Не секрет, что грузовой автогигант оснащал тяжелые машины грузоподъемностью более 20 тонн только немецкими 16-скоростными коробками передач марки ZF. Но теперь, скорее всего, производитель остановит экспорт таких агрегатов на территорию России.