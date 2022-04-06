Почему импортное моторное масло не исчезнет из России и даже станет дешевле

Фото из открытых источников
Активно разгоняемая тема про кризис поставок и стремительно пустеющие склады, безусловно, имеет место быть. Старые договоры уже не действуют, а новые — еще не заключили. Но долго ли это продлится и как скажется на рынке моторного масла? Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Перегретый, если не сказать, рванувший из всех щелей российский рынок сейчас представляет собой развалину с полностью разорванными связями. Или курицу с отрезанной головой, которая пока еще бегает — как кому удобнее воспринимать. Остатки товаров на складах не велики, а вот жажда заработать на ситуации — очень. Спекуляции родятся на ровном месте и приносят пользу исключительно авторам, но народ, привычный к кризисам, продолжает вестись и закупать впрок, даже то, что имеет небольшой срок годности. Например, моторное масло.

Среднестатистический россиянин меняет масло в двигателе дважды в год, то есть использует около 10—12 литров «смазки» каждые 12 месяцев. Зачем в этой ситуации покупать канистры десятками, ведь моторное масло имеет срок годности! Ответ всегда один: потом не будет. И это мнение ошибочно.
Во-первых, почему не будет? Да, классические магистрали поставок разрушены, потеряна часть поставщиков. Но экономика так устроена, что свято место пусто не бывает: найдутся новые поставщики, будут разработаны новые маршруты.

Отчего казахские руководители так аккуратны в своих высказываниях и выборе позиции? Потому что Казахстан сегодня — огромный перевалочный пункт, из которого все те же европейские и американские товары идут в Россию. Стали чуть дороже, но в количественном и качественном объеме не изменились. Как только логистические цепочки выстроятся, а товаропоток наберет нужный объем — и цена придет в норму.

Фото из открытых источников

Кроме того, отечественные производители масла уже давно производят качественную продукцию, которая способна заменить импортные аналоги. Не все, но большинство. «Диванный эксперт» сейчас громко крикнет про присадки, которые в большинстве своем — импортные. Ответ — абзацем выше.

Если внимательно изучить «авторство» фирменных масел, которые под этикеткой автомобильных брендов заливались в моторы на официальных дилерских центрах, то читателя постигнет суровое разочарование: большинство сделано в России российскими же брендами. Чудес не бывает: логистика — удовольствие не из дешевых, а раз качество достойное, то зачем платить больше?

Моторное масло — одна из немногих на данный момент позиций, которая не нуждается в запасе. Будут в магазине и на «заправках» достойные аналоги, которые позволят ездить и дальше без вреда для двигателя.

Совсем иначе обстоят дела с «жижей» для трансмиссий: многие «коробки» и «раздатки» нуждаются в специализированной смазке, безболезненно заменить которую на аналог не выйдет. Будет дергать, быстрее изнашиваться, ощутимо переключать передачи. Впрочем, масло в АКП меняется не часто, раз в 75 000 км, так что лучший вариант — поменять заранее, сейчас, и спокойно дождаться успокоения рынка. Чудес не бывает: политика — политикой, а денежки врозь. Привезут масло, обязательно привезут.

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6 апреля 2022
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