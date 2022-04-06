Почему импортное моторное масло не исчезнет из России и даже станет дешевле

Перегретый, если не сказать, рванувший из всех щелей российский рынок сейчас представляет собой развалину с полностью разорванными связями. Или курицу с отрезанной головой, которая пока еще бегает — как кому удобнее воспринимать. Остатки товаров на складах не велики, а вот жажда заработать на ситуации — очень. Спекуляции родятся на ровном месте и приносят пользу исключительно авторам, но народ, привычный к кризисам, продолжает вестись и закупать впрок, даже то, что имеет небольшой срок годности. Например, моторное масло.

Среднестатистический россиянин меняет масло в двигателе дважды в год, то есть использует около 10—12 литров «смазки» каждые 12 месяцев. Зачем в этой ситуации покупать канистры десятками, ведь моторное масло имеет срок годности! Ответ всегда один: потом не будет. И это мнение ошибочно.

Во-первых, почему не будет? Да, классические магистрали поставок разрушены, потеряна часть поставщиков. Но экономика так устроена, что свято место пусто не бывает: найдутся новые поставщики, будут разработаны новые маршруты.

Отчего казахские руководители так аккуратны в своих высказываниях и выборе позиции? Потому что Казахстан сегодня — огромный перевалочный пункт, из которого все те же европейские и американские товары идут в Россию. Стали чуть дороже, но в количественном и качественном объеме не изменились. Как только логистические цепочки выстроятся, а товаропоток наберет нужный объем — и цена придет в норму.