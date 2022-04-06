Почему импортное моторное масло не исчезнет из России и даже станет дешевле

Перегретый, если не сказать, рванувший из всех щелей российский рынок сейчас представляет собой развалину с полностью разорванными связями. Или курицу с отрезанной головой, которая пока еще бегает — как кому удобнее воспринимать. Остатки товаров на складах не велики, а вот жажда заработать на ситуации — очень. Спекуляции родятся на ровном месте и приносят пользу исключительно авторам, но народ, привычный к кризисам, продолжает вестись и закупать впрок, даже то, что имеет небольшой срок годности. Например, моторное масло.
Среднестатистический россиянин меняет масло в двигателе дважды в год, то есть использует около 10—12 литров «смазки» каждые 12 месяцев. Зачем в этой ситуации покупать канистры десятками, ведь моторное масло имеет срок годности! Ответ всегда один: потом не будет. И это мнение ошибочно.
Во-первых, почему не будет? Да, классические магистрали поставок разрушены, потеряна часть поставщиков. Но экономика так устроена, что свято место пусто не бывает: найдутся новые поставщики, будут разработаны новые маршруты.
Отчего казахские руководители так аккуратны в своих высказываниях и выборе позиции? Потому что Казахстан сегодня — огромный перевалочный пункт, из которого все те же европейские и американские товары идут в Россию. Стали чуть дороже, но в количественном и качественном объеме не изменились. Как только логистические цепочки выстроятся, а товаропоток наберет нужный объем — и цена придет в норму.
Кроме того, отечественные производители масла уже давно производят качественную продукцию, которая способна заменить импортные аналоги. Не все, но большинство. «Диванный эксперт» сейчас громко крикнет про присадки, которые в большинстве своем — импортные. Ответ — абзацем выше.
Если внимательно изучить «авторство» фирменных масел, которые под этикеткой автомобильных брендов заливались в моторы на официальных дилерских центрах, то читателя постигнет суровое разочарование: большинство сделано в России российскими же брендами. Чудес не бывает: логистика — удовольствие не из дешевых, а раз качество достойное, то зачем платить больше?
Моторное масло — одна из немногих на данный момент позиций, которая не нуждается в запасе. Будут в магазине и на «заправках» достойные аналоги, которые позволят ездить и дальше без вреда для двигателя.
Совсем иначе обстоят дела с «жижей» для трансмиссий: многие «коробки» и «раздатки» нуждаются в специализированной смазке, безболезненно заменить которую на аналог не выйдет. Будет дергать, быстрее изнашиваться, ощутимо переключать передачи. Впрочем, масло в АКП меняется не часто, раз в 75 000 км, так что лучший вариант — поменять заранее, сейчас, и спокойно дождаться успокоения рынка. Чудес не бывает: политика — политикой, а денежки врозь. Привезут масло, обязательно привезут.