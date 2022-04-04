Какие запчасти начали массово подделывать во время кризиса

Как правило, мошенники подделывают самый ходовой товар, который быстро сметают с прилавков. Поэтому чаще всего их внимание приковано к различным расходным материалам. Интересно, что раньше львиная доля «липовых» автозапчастей штамовалась в Китае, но теперь ситуация поменялась. Так как Поднебесная была долгое время закрыта из-за ковида, ушлые дельцы начали разворачивать производство контрафакта в России. Сейчас многие этим занимаются в гаражных мастерских, а свои «изделия» продают на рынках.
Например, в сети встречаются объявления о покупке старых канистр с моторным маслом. В эти канистры заливается «жижа», которую потом продают под маркой дорогих и даже брендов работающих в среднеценовом сегменте. Понятное дело, что в современный мотор такое «масло» заливать нельзя. Оно просто убъет агрегат. Так что лучше все же приобретать расходники в крупных магазинах, где риск нарваться на подделку ниже, чем на рынке.
Кроме масла часто подделывают и воздушные фильтры. Это тоже понятно, ведь их стоимость для некоторых моделей зашкаливает. Не стоит обращать внимание на привлекательный ценник ведь покупка подделки чревата серьезными проблемами с мотором в будущем. Дело в том, что при производстве таких фильтров используют низкокачественную бумагу, а еще экономят на резиновом уплотнителе. В результате последний неплотно прилегает к корпусу фильтра. Через это отверстие начинает подсасывать воздух с пылью и грязью. Все это попадает в двигатель, где частички грязи работают, как абразив. В результате в моторе могут образоваться задиры.
Нередко встречаются подделки и масляных фильтров. Их также делают из самых дешевых материалов. Это чревато тем, что фильтр просто не выдерживает нагрузки и лопается. Излишне говорить, что после этого у мотора начинается масляное голодание. Если вовремя не заметить утечки, то мотор просто заклинит.