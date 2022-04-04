Какие запчасти начали массово подделывать во время кризиса

Как правило, мошенники подделывают самый ходовой товар, который быстро сметают с прилавков. Поэтому чаще всего их внимание приковано к различным расходным материалам. Интересно, что раньше львиная доля «липовых» автозапчастей штамовалась в Китае, но теперь ситуация поменялась. Так как Поднебесная была долгое время закрыта из-за ковида, ушлые дельцы начали разворачивать производство контрафакта в России. Сейчас многие этим занимаются в гаражных мастерских, а свои «изделия» продают на рынках.

Например, в сети встречаются объявления о покупке старых канистр с моторным маслом. В эти канистры заливается «жижа», которую потом продают под маркой дорогих и даже брендов работающих в среднеценовом сегменте. Понятное дело, что в современный мотор такое «масло» заливать нельзя. Оно просто убъет агрегат. Так что лучше все же приобретать расходники в крупных магазинах, где риск нарваться на подделку ниже, чем на рынке.