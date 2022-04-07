Эксперты рассказали, когда на полках российских автомагазинов закончатся шины

Так вот, по данным ЦРПТ, в стране сейчас лежит почти 61 000 000 новых шин. Можно даже сказать, каких: 26 500 000 — летние, 14 000 000 — зимние шипованные, 11 500 000 — зимние нешипованные и почти 9 000 000 — всесезонные. Грузовики, автобусы и другая техника тоже не останутся без «обувки»: для них припасено 18 100 000 колес.

Только этих запасов хватит на ближайшие 11, а то и все 17 месяцев. При этом не надо забывапть, что заводы Kama Tyres, Cordiant, Nortec и Nokian Tyres продолжают работать. А значит, без шин россияне точно не останутся.

Правда, из-за геополитических пертурбаций в экономике, на российском рынке автомобильных покрышек цены взлетели минимум в два-три раза, хотя особого дефицита летней резины не наблюдается. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, можно ли сэкономить на колесах?