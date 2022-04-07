Эксперты рассказали, когда на полках российских автомагазинов закончатся шины

После того, как один за другим остановились шинные заводы компаний Bridgestone, Pirelli, Continental, Michelin и Yokohama, наши соотечественники, поддавшись панике, бросились скупать шины. Если верить статистике, то только за первую половину марта на покупку автомобильной резины россияне потратили 8,5 млрд. рублей. Хотя результат февраля — только 400 миллионов. И одной только сезонной сменой такую разницу не объяснить…
Но сколько пркрышек осталось на складах продавцов и производителей? Так как шины подлежат обязательной маркировке, количество складских остатков указано в системе «Честный знак», оператором которой является вышеупомянутый Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Так вот, по данным ЦРПТ, в стране сейчас лежит почти 61 000 000 новых шин. Можно даже сказать, каких: 26 500 000 — летние, 14 000 000 — зимние шипованные, 11 500 000 — зимние нешипованные и почти 9 000 000 — всесезонные. Грузовики, автобусы и другая техника тоже не останутся без «обувки»: для них припасено 18 100 000 колес.
Только этих запасов хватит на ближайшие 11, а то и все 17 месяцев. При этом не надо забывапть, что заводы Kama Tyres, Cordiant, Nortec и Nokian Tyres продолжают работать. А значит, без шин россияне точно не останутся.
Правда, из-за геополитических пертурбаций в экономике, на российском рынке автомобильных покрышек цены взлетели минимум в два-три раза, хотя особого дефицита летней резины не наблюдается. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, можно ли сэкономить на колесах?