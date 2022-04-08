В России начнутся массовые продажи дешевых американских и японских автомобилей

Информационный шквал, который вот уже больше месяца день за днем низвергается на головы россиян, богат событиями. «Что-то» происходит не то, что каждый день — каждую минуту. Уследить за всем в такой обстановке просто невозможно. А ведь порой появляются новости, которые могут оказать существенное влияние на российский автомобильный рынок. И не только на предложение, но и на цены.

Самый яркий пример из недавних — республика Южная Осетия готовится к референдуму о вступлении в состав Российской Федерации и объединении с Северной Осетией. С учетом введенных санкций и полного раздрая всех внешних связей, которые уже есть, новых пока не придумали, решение выглядит вполне своевременным и уместным: будем откровенны, де-факто РСО уже давно была в составе и на балансе РФ. Теперь будет де-юре. Госдума уже вежливо подтвердило верный ход мыслей и намерений.

Вместе с республикой в состав России попадет огромное количество американских и японских автомобилей, которые в «переходный период» завозились без таможенного очищения и «вставали на номера» очень схожие с российскими, но с другим флагом вместо триколора и литерами RSO, заменяющими регион.