В России начнутся массовые продажи дешевых американских и японских автомобилей

Информационный шквал, который вот уже больше месяца день за днем низвергается на головы россиян, богат событиями. «Что-то» происходит не то, что каждый день — каждую минуту. Уследить за всем в такой обстановке просто невозможно. А ведь порой появляются новости, которые могут оказать существенное влияние на российский автомобильный рынок. И не только на предложение, но и на цены.
Самый яркий пример из недавних — республика Южная Осетия готовится к референдуму о вступлении в состав Российской Федерации и объединении с Северной Осетией. С учетом введенных санкций и полного раздрая всех внешних связей, которые уже есть, новых пока не придумали, решение выглядит вполне своевременным и уместным: будем откровенны, де-факто РСО уже давно была в составе и на балансе РФ. Теперь будет де-юре. Госдума уже вежливо подтвердило верный ход мыслей и намерений.
Вместе с республикой в состав России попадет огромное количество американских и японских автомобилей, которые в «переходный период» завозились без таможенного очищения и «вставали на номера» очень схожие с российскими, но с другим флагом вместо триколора и литерами RSO, заменяющими регион.
Выбор богат: и роскошные «марки-седрики» прямиком из Японии в превосходном состоянии, и различные «американцы» — от RAM до Charger и Challenger, транзитом через Mustang, и проданные в США «немцы» с «корейцами». Выбирай — не хочу. Крайне привлекательное, если не сказать большего, меню, которое уже через пару месяцев поедет в Россию, встав на отечественный учет.
Пока республика официально не вошла в состав РФ, разрабатывать специальный механизм «переоформления», конечно, никто не будет. Во всеуслышание не будет вернее. Так-то он понятен, ведь был уже применен в том же Крыме, «кейс имеется». Даже новый регион придумывать не надо — есть пятнадцатый и, соответственно, сто пятнадцатый. Как только закончат с бюрократическими процедурами, мгновенно оформят.
Нет никаких сомнений, что сейчас, в преддверии референдума, в республику завозят сотни машин, однако не стоит забывать и про те, что уже в России и перемещаются с номерами Южной Осетии. Одним словом, эффект на рынке будет куда более заметный, чем единоразовый всплеск популярности «армянских номеров». Ждем новых автопоступлений на всех досках объявлений страны.