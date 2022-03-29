Откуда берутся дешевые автомобильные шины, которыми завалены все доски объявлений

Многие годы российский рынок подержанных автомобилей держался отнюдь не на дилерах и централизованных поставках, а на сонме распиленных в Арабских Эмиратах, Великобритании и Японии автомобилях, которые контейнерами завозились в Россию. Многие автовладельцы из вышеуказанных стран под давлением налогов и экологических требований вынуждены были отказываться от вполне еще «живых» машин, которые и становились донорами для отечественного рынка. Шины и диски, впрочем, возили крайне редко и нерегулярно, ибо финансовой целесообразности в этом не было — дорого и не конкурентоспособно. Было. Тогда.

Шины все эти годы просто сваливались в кучу, потому что за утилизацию надо платить. И вот пришел ее черед: отныне покрышки грузятся в контейнеры и отправляются в Россию, где после будут реализованы. У этой истории, как впрочем, и у любой другой есть две стороны. Начнем с хорошей: «импортные» коммерсанты готовы расстаться с «балластом» буквально бесплатно, поэтому цена этих покрышек формируется фактически из логистики, погрузки/разгрузки, таможни и местной наценки. Плохая новость — никто не знает, как и как долго эта самая резина не только ездила, но и после хранилась. Однако нам сегодня не до выбора — ездить надо.

Кстати, найти покрышки, привезенные таким образом, несложно: в основном будут представлены бренды, которые нам неизвестны. Хорошо знакомых «мишленов» и «бриджстоунов» в выборке не так много, зато различных «местечковых» и «дочерних» компаний, таких как Tigar и Kleber, принадлежащих Michelin, или Formula от Pirelli и Nitto от Toyo. Вариантов — множество, ведь шинный рынок давно уже поделен между несколькими крупнейшими компаниями.

Баллон сегодня можно купить за 3500—7500 рублей — в зависимости от состояния и того же бренда. Согласитесь, на сезон-другой хватит, а по деньгам выходит куда менее накладно, нежели выкладывать 30 000 за одну покрышку с новой наклейкой. А всего-то месяц назад за ту же «тридцатку» можно было купить целый комплект, будь то Goodyear или Continental. Привыкаем к новой реальности, господа.