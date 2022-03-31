«Параллельный импорт»: почему скоро Россию завалят автомобилями любых моделей и марок

Уходят — не уходят, запретят — не запретят, починят — не починят: так выглядит «ромашка» современного отечественного автомобилиста, который вынужден в непростое время обратиться за новым автомобилем. Почему за новым? Да потому что на рынке «вторсырье», собственно, и осталось. Найти хоть что-то приличное можно лишь, чудовищно переплатив, причем покупка все равно будет «котом в мешке», причем как с физической, так и с юридической точки зрения.

Новые поставки столь же туманны, сколь и непрогнозируемы по времени и цене. Сколько будут стоить и будут ли вообще — вот вопрос, который все чаще звучит в офисах отечественных представительств и переговорных дилерских центров. Однако российское руководство решилось на неожиданный шаг — ввело параллельный импорт. По сути, теперь можно совершенно законно и легально везти в Россию любой товар, не обращая внимания на мнение его производителя. Хочет он, собственник, прав или нет, любой предмет можно купить в одной стране и, растаможив, продавать в России. Безусловно, коснется это и автомобилей.