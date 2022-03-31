«Параллельный импорт»: почему скоро Россию завалят автомобилями любых моделей и марок

Уходят — не уходят, запретят — не запретят, починят — не починят: так выглядит «ромашка» современного отечественного автомобилиста, который вынужден в непростое время обратиться за новым автомобилем. Почему за новым? Да потому что на рынке «вторсырье», собственно, и осталось. Найти хоть что-то приличное можно лишь, чудовищно переплатив, причем покупка все равно будет «котом в мешке», причем как с физической, так и с юридической точки зрения.
Новые поставки столь же туманны, сколь и непрогнозируемы по времени и цене. Сколько будут стоить и будут ли вообще — вот вопрос, который все чаще звучит в офисах отечественных представительств и переговорных дилерских центров. Однако российское руководство решилось на неожиданный шаг — ввело параллельный импорт. По сути, теперь можно совершенно законно и легально везти в Россию любой товар, не обращая внимания на мнение его производителя. Хочет он, собственник, прав или нет, любой предмет можно купить в одной стране и, растаможив, продавать в России. Безусловно, коснется это и автомобилей.
Проще говоря, поставки новых машин будут теперь идти не только через представительства брендов, но и параллельным маршрутом, причем еще неизвестно, что будет для покупателя выгоднее — «экс-серый» импорт или условный Ростест. Российские дилеры «втихую» уже давно приторговывали неофициально поставляемым транспортом, вызывая некоторое недоумение, которое, впрочем, компенсировали словами о дефиците продукта.
Еще один фокус заключается в том, что официальные представители автомобильных марок хотят возить в Россию далеко не все варианты и комплектации, выбираются определенную модельную и ценовую стратегию, тогда как в другой стране могут предлагать и более привлекательные, и более дешевые автомобили.
Дополнительную перчинку вносят и склады нереализованных машин — в тех же США — которые просто стоят и занимают место, тогда как в России их можно выгодно продать, превратив железо в золото. Согласно «генеральной партии» бренда это было невозможно, а вот «параллельным импортом» — запросто.
Водоворот событий приводит нас обратно во времена, когда представительств бренда, как таковых в России и не было: были импортеры, которые закупали машины за границей, а после, растаможив, продавали их в России. Просто напомним, что «Рольф» и «БезнесКар» появились намного раньше, чем российские офисы «Митсубиши» и «Тойота», соответвенно.
Рынок новых автомобилей претерпит серьезные изменения, он уже сейчас находится на изломе, поэтому продавцы будут искать новые пути получения прибыли и не станут размениваться на порой весьма условные договоренности с брендами. Тем паче, если руководство страны фактически развязывает руки. Гарантии не будет? Да дилеры сами ее дадут — это ж выгоднее для всех участников сделки. Кроме официального офиса автомобильной компании в России, естественно.