Секреты иномарки: плюсы и минусы покупки машины за границей в кризис

Итак, повторимся, даже сегодня отыскать в дилерских шоу-румах машину по вменяемому прайсу крайне сложно. Ведь даже несмотря на то, что посетителей в автосалонах практически нет, дилеры не спешат снижать цены. Точнее — постепенно снижают, но их прайсы по-прежнему неподъемны для массового потребителя. А между тем, самая популярная в России иномарка Kia Rio в той же дружественной Армении стоит почти на 600 000 рублей, чем у нас. Так что — едем в Армению, Казахстан или Белоруссию?

– Во многих случаях — стоит, — заявил соучредитель компаний «Автодилер Университет» и «Автодегустатор» Арарат МАРДОЯН в ходеонлайн-конференции, которую провел портал «АвтоВзгляд» в пресс-центре газеты «Московский комсомолец». — При этом автолюбитель может сэкономить значительно больше, если, придя в автосалон, еще и поторгуется с продавцом. При этом накладные расходы, связанные с поездкой, перегоном, оснащением машины системой ЭРА-ГЛОГАСС и другими тратами не привысит 120 000 ₽,, что все равно значительно дешевле, чем брать «корейца» у российских дилеров.

С этим согласен и руководитель «Союза профессионалов авторынка», объединяющего так называемых перекупов,Вадим АДИЕВ. По его словам, в Казахстане в марте наблюдался просто бешеный наплыв россиян, скупавших и бюджетные, и премиальные авто по фактически «докризисным» ценам.