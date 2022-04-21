Секреты иномарки: плюсы и минусы покупки машины за границей в кризис

Итак, повторимся, даже сегодня отыскать в дилерских шоу-румах машину по вменяемому прайсу крайне сложно. Ведь даже несмотря на то, что посетителей в автосалонах практически нет, дилеры не спешат снижать цены. Точнее — постепенно снижают, но их прайсы по-прежнему неподъемны для массового потребителя. А между тем, самая популярная в России иномарка Kia Rio в той же дружественной Армении стоит почти на 600 000 рублей, чем у нас. Так что — едем в Армению, Казахстан или Белоруссию?
– Во многих случаях — стоит, — заявил соучредитель компаний «Автодилер Университет» и «Автодегустатор» Арарат МАРДОЯН в ходеонлайн-конференции, которую провел портал «АвтоВзгляд» в пресс-центре газеты «Московский комсомолец». — При этом автолюбитель может сэкономить значительно больше, если, придя в автосалон, еще и поторгуется с продавцом. При этом накладные расходы, связанные с поездкой, перегоном, оснащением машины системой ЭРА-ГЛОГАСС и другими тратами не привысит 120 000 ₽,, что все равно значительно дешевле, чем брать «корейца» у российских дилеров.
С этим согласен и руководитель «Союза профессионалов авторынка», объединяющего так называемых перекупов,Вадим АДИЕВ. По его словам, в Казахстане в марте наблюдался просто бешеный наплыв россиян, скупавших и бюджетные, и премиальные авто по фактически «докризисным» ценам.
Но что самое интересное, как выяснилось в ходе онлайн-конференции, в текущей ситуации не менее выгодно покупать новое авто и в дальнем зарубежье — США, ОАЭ, Японии и Южной Корее! Правда, тут есть ряд важных нюансов, в которых простой гражданин вряд ли разберется, так что без помощи посредников — автоброкеров — не обойтись. Впрочем, их знаниями стоит воспользоваться даже в случае поиска машины в странах ЕАЭС (стоимость услуги колеблется в зависимости от марки и модели т/с в диапазоне от 20 000 до 50 000 рублей).
Однако, считает CEO онлайн аукциона новых автомобилей Carclick.ru Сергей ПИГОЛКИН, прежде чем принимать решение о поездке за машиной за рубежи нашей родины, стоит все-таки внимательно изучить предложения отечественных дилеров, причем не только в своем регионе. Очень может быть, что в тысяче километров от вашего дома нужный автомобиль можно приобрести по сходной цене. И уж если такой подход к проблеме не даст нужного результата — смотреть на заграницу.
В итоге участники оналайн-конференции дали россиянам несколько лайфхаков по покупке новой или подержанной машины и в ближнем, и в дальнем зарубежье. Все подробности — в эксклюзивном видеоэфире портала «АвтоВзгляд».