Совет олигарха: как российский автопром может обогнать корейский

— Это будут опять потери, бессмысленное какое-то наклеивание вот этих каких-то марочек, бирочек, за которые нужно брать отдельные деньги, — считает олигарх.

А чтобы вышел толк, нужно, наконец, прекратить разглагольствования про импортозамещение, а заняться делом. Тем более, что все решения и бюджеты для вложения в предприятия-производители компонентов были подготовлены еще четыре года назад.

Как считает Олег Дерипаска, хорошую компонентную базу необходимо создать для всех, а не для отдельных автогигантов. К сожалению, предприятия малого и среднего бизнеса не могут этого сделать, так как ставки по кредитам просто неподъемны.