Совет олигарха: как российский автопром может обогнать корейский

Итак, по мнению г-на Дерипаски, чтобы российский автопром не отставал, как минимум, от корейского, нужны 320 млрд. рублей инвестиций. Для сравнения, на строительство Крымского моста ушло 228 млрд. «целковых», так что сумма для государства и бизнеса вполне подъемная.
По разным подсчетам, которые приводит бизнесмен, у состоятельной части населения России сечайс на руках имеется порядка 100 трлн. рублей. Но государство не предлагает никаких инструментов и стимулов, чтобы миллиардеры занимались какими-либо инвестициями. Кроме того, в деле развития автозаводов желательно обойтись без участия госкомпаний:
— Это будут опять потери, бессмысленное какое-то наклеивание вот этих каких-то марочек, бирочек, за которые нужно брать отдельные деньги, — считает олигарх.
А чтобы вышел толк, нужно, наконец, прекратить разглагольствования про импортозамещение, а заняться делом. Тем более, что все решения и бюджеты для вложения в предприятия-производители компонентов были подготовлены еще четыре года назад.
Как считает Олег Дерипаска, хорошую компонентную базу необходимо создать для всех, а не для отдельных автогигантов. К сожалению, предприятия малого и среднего бизнеса не могут этого сделать, так как ставки по кредитам просто неподъемны.