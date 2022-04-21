Livan: в Россию хочет прийти новая марка автомобилей

В 2022 году планируется расширение ассортимента, притом гамму пополнят не только аккумуляторные, но и автомобили, оснащенные ДВС. Новинки хотят предлагать и за пределами Поднебесной.

Как уверяет «Российская газета» со ссылкой на «Лифан Моторс Рус», свежие разработки обязательно появятся на российском рынке. «В настоящее время компания проводит анализ для последующего планирования вывода новых моделей», — уточняет издание.

Можно ли доверять этим заявлениям — большой вопрос. Ведь даже когда поставки машин остановились, а Lifan вовсю банкротили, московское представительство продолжало давать бодрые рапорты об уверенной работе и полной стабильности.

Более того, новый хозяин «Лифана» — всемогущий концерн Geely, вряд ли захочет на собственные средства создавать конкурента своей основной продукции на рынках СНГ. Но, как говорится, блажен, кто верует…