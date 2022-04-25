Под новой российской маркой наладят выпуск сверхсовременного 700-сильного кроссовера

Но самое главное, что этот электромобиль оснащается двумя электромоторами суммарной отдачей сразу 694 силы! В России еще никогда серийно не выпускали машины такой мощности. Соответственно, до «сотни» кроссовер «выстреливает» всего за 4,8 секунды.

Вот только, по информации издания, для нашей страны готовится упрощенный и удешевленный Voyah Free. Ведь оригинальный исходник нынче стоит 48 000 долларов (3 500 000 рублей), а желающих купить за такие деньги безвестного «китайца» точно будет немного.

В любом случае, на липецком заводе уже собраны первые предсерийные автомобили. Так что совсем скоро должна последовать и первая официальная информация. В любом случае, нас точно ждет нечто очень любопытное и сверхсовременное.