Под новой российской маркой наладят выпуск сверхсовременного 700-сильного кроссовера

Партнером, что предоставит российской стороне готовые разработки, стал китайский машиностроительный концерн Sokon Group. А первой моделью под маркой Evolute, как сообщает «Авторевю», будет кроссовер Voyah Free.
Это стильный пятиметровый SUV, что построен на новейшей платформе ESSA. У нее двухрычажная подвеска спереди, многорычажная — сзади, а тяговая батарея емкостью 100 А∙ч по последней моде расположена аккурат между осями.
Но самое главное, что этот электромобиль оснащается двумя электромоторами суммарной отдачей сразу 694 силы! В России еще никогда серийно не выпускали машины такой мощности. Соответственно, до «сотни» кроссовер «выстреливает» всего за 4,8 секунды.
Вот только, по информации издания, для нашей страны готовится упрощенный и удешевленный Voyah Free. Ведь оригинальный исходник нынче стоит 48 000 долларов (3 500 000 рублей), а желающих купить за такие деньги безвестного «китайца» точно будет немного.
В любом случае, на липецком заводе уже собраны первые предсерийные автомобили. Так что совсем скоро должна последовать и первая официальная информация. В любом случае, нас точно ждет нечто очень любопытное и сверхсовременное.