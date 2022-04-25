Под новой российской маркой наладят выпуск сверхсовременного 700-сильного кроссовера

Фото: autohome.com.cn.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», на липецком заводе «Моторинвест» хотят наладить сборку электромобилей под маркой марки Evolute. Вложив 13 млрд рублей российский производитель наладит сборку электромобилей по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Сейчас появились свежие подробности этого проекта.
Алексей Кованов

Партнером, что предоставит российской стороне готовые разработки, стал китайский машиностроительный концерн Sokon Group. А первой моделью под маркой Evolute, как сообщает «Авторевю», будет кроссовер Voyah Free.

Это стильный пятиметровый SUV, что построен на новейшей платформе ESSA. У нее двухрычажная подвеска спереди, многорычажная — сзади, а тяговая батарея емкостью 100 А∙ч по последней моде расположена аккурат между осями.

Фото: autohome.com.cn.

Но самое главное, что этот электромобиль оснащается двумя электромоторами суммарной отдачей сразу 694 силы! В России еще никогда серийно не выпускали машины такой мощности. Соответственно, до «сотни» кроссовер «выстреливает» всего за 4,8 секунды.

Вот только, по информации издания, для нашей страны готовится упрощенный и удешевленный Voyah Free. Ведь оригинальный исходник нынче стоит 48 000 долларов (3 500 000 рублей), а желающих купить за такие деньги безвестного «китайца» точно будет немного.

В любом случае, на липецком заводе уже собраны первые предсерийные автомобили. Так что совсем скоро должна последовать и первая официальная информация. В любом случае, нас точно ждет нечто очень любопытное и сверхсовременное.

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25 апреля 2022
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