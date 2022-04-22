Почему автозаводы начнут охоту за старыми стиральными машинками

Например, председатель правления холдинга «Автотор» Владимир Щербаков рассказал такую историю. Дескать, сейчас на конвейере на автомобиль ставится блок управления, а после того, как машину перегнали на площадку готовой продукции, чип снимается, чтобы переставить дефицитную деталь на следующую легковушку…

Но это — временная мера. А вот надолго решить проблему дефицита микрочипов поможет… вышедшая из строя бытовая техника. Как сообщает Bloomberg, некий промышленный конгломерат начал массово скупать старые стиральные машины ради получения печатных плат.

Универсальные чипы действительно можно использовать для нужд автомобильной промышленности. Скорее всего, скупщиков бытового секонд-хенда интересуют дефицитные микроконтроллеры управления.

И продолжая тему автокомпонентов. Как уже неоднократно рассказывал портал «АвтоВзгляд», немецкий концерн Bosch приостановил поставки российским заказчикам своей продукции. А это значит, что они остались без целой россыпи компонентов, включая блоки управления ДВС. И теперь выпускать автомобили, отвечающие эконормам «Евро-5», нет никакой возможности.