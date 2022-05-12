В России отзывают травмоопасные кроссоверы BMW

Под сервисную акцию подпадает 866 кроссоверов BMW X1 и X2, сошедших с конвейера в первом квартале 2022 года. Машины из «бракованной» партии могут быть оснащены ремнями безопасности водителя и переднего пассажира с поврежденным газовым микрогенератором: в случае аварии обитатели салона рискуют получить серьезные травмы из-за того, что устройство их не удержит.

В ближайшее время владельцев потенциально опасных кроссоверов оповестят о необходимости заглянуть в сервис официального дилера. Ремонтники проверят ремни безопасности и, если обнаружат дефект, их заменят — разумеется, бесплатно, в рамках отзывной кампании.

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