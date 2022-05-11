Никогда такого не было: российский авторынок пробил дно

До этого казалось, что худшим для российского авторитейла был апрель «ковидного» 2020 года. Но нет: даже тогда новых легковушек наши соотечественники умудрились купить почти вдвое больше, чем сейчас. Хотя автосалоны были закрыты по всей стране…

Также можно припомнить 1999-й, когда после случившейся годом ранее девальвации рубля многие россияне потеряли свои сбережения. И все равно каждый месяц покупали около 80 000 новеньких авто. Правда, отечественных марок, на которые 20 лет назад приходилось 95% рынка.

Давать прогнозы на ближайшее будущее сейчас не имеет никакого смысла… Но очевидно, что дилеров ждут «темные» времена. Для многих они могут обернуться полным крахом, когда пусть небольшие, но запасы машин иссякнут совсем.

А пока отметим, что самые востребованные модели — это LADA Granta, LADA Vesta и LADA Niva. Соответственно, самая продаваемая марка — LADA. И, очевидно, что такая картина потребительского спроса сохранится на ближайшие месяцы. А, может быть, и годы…

А вот судьба «родственного» Renault складывается совсем безрадостно: про Logan, Sandero и Duster нам, видимо, предстоит забыть на продолжительное время. «Период забвения» уже обозначен главой Минпромторга: 5—6 лет.

Но что в это время будут выпускать заводы марки в России? Об одном из весьма любопытных вариантов рассказывает портал «АвтоВзгляд».

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