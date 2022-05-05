В России могут запретить автомобили без интеллектуальных ассистентов водителя

Усталость водителя становится причиной многих ДТП. В России официальная статистика такого рода аварий не публикуется. Зато известно, что до 25% всех аварий на дорогах Евросоюза случаются из-за утомления автомобилистов. Считается, что езда в таком состоянии представляет примерно такую же опасность, как и наличие алкоголя в крови шофера. Ряд исследований показали, что 17–19 часов, проведенных без отдыха за рулем, приводят человека в состояние, эквивалентное возникающему при наличии 0,5 промилле спирта в организме.
Данные Американской ассоциации автомобилистов свидетельствуют, что при недосыпе водителя (5–6 часов сна в сутки) риск попадания в ДТП возрастает вдвое. А шансы попасть в аварию у человека, спавшего всего 4–5 часов из 24-х, повышаются уже в четыре раза. При этом даже выспавшийся драйвер устает от монотонности дороги. По мнению представителей российской ГИБДД, усталость у шофера наступает тем быстрее, чем выше скорость движения машины. В частности, при 90 км/ч утомление начинает сказываться через 3,5–4 часа езды. Известно также, что усталый водитель может и не осознавать, в каком состоянии он находится.
Существующую проблему усталых и от того опасных водителей административными и карательными мерами решить крайне сложно. Хотя бы потому, что не существует универсальных точных методик определения степени утомления. Поэтому в данном случае следует двигаться по пути внедрения передовых технологий безопасности в конструкцию самих автомобилей, считает автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.
В этой сфере опыт Европы вполне может оказаться полезным для использования на российских дорогах. В частности, уже начиная с середины лета текущего года, на территории Евросоюза будет невозможно продать новую машину, не оснащенную целым набором электронных ассистентов, обеспечивающих безопасность движения при проявлении симптомов утомления у водителя.
Среди этих систем в первую очередь следует упомянуть ассистент предупреждения о сонливости и нарушении внимания (DDAW). Она следит за степенью сосредоточенности водителя по целому ряду параметров движения ТС. Среди учитываемых им факторов называют скорость машины, продолжительность поездки, расположение автомобиля на проезжей части, характер воздействий шофера на рулевое управление. Специальная программа в бортовом компьютере отслеживает отклонения различных параметров движения от диапазона, характерного для неуставшего водителя. Заметив тревожные признаки, система светозвуковой сигнализации сообщает находящимся в салоне людям о том, что сидящему за рулем гражданину пора отдохнуть от управления ТС. Таким образом, снимается угроза дорожной безопасности от автомобилиста, не осознающего высокую степень своего утомления.
Вместе с DDAW все новые европейские авто вскоре будут оснащаться электронным ассистентом, предупреждающим о том, что машина покидает полосу движения — LDWS. С помощью видеокамер она распознает разметку на асфальте. Когда автомобиль на скорости свыше 65 км/ч выезжает хотя бы на 30 сантиметров из своей полосы при выключенном указателем поворота, автомобиль запускает предупредительную звуковую и визуальную сигнализацию на приборной панели, а также включает вибрацию рулевого колеса и водительского кресла.
Это привлекает внимание водителя к происходящему и заставляет его вернуться к активному управлению машиной, избегая нечаянного выезда на встречную полосу или столкновения с другим авто, следующим параллельным курсом. Третьей системой, которая вот-вот станет обязательной для европейских автомобилей, является интеллектуальный ассистент экстренного торможения (AEBS). Благодаря ей, машина сама тормозит «в пол», когда водитель не реагирует на приближение к препятствию или другому транспортному средству. Решение тормозить самостоятельно автомобиль принимает, опираясь на данные, поступающие от радара в передней части кузова.
Если водитель заснул за рулем, такая система позволяет если не полностью избежать ДТП, то хотя бы резко уменьшить ущерб от аварии. Эти ассистенты не отстраняют водителя от управления транспортным средством, а фактически лишь предупреждают его о возникновении опасной ситуации. В случае чего водитель, если того требует дорожная ситуация, может, например при срабатывании автоматического экстренного торможения, воспрепятствовать действиям электроники, «продавив» педаль газа. В целом, эффективность подобных систем уже доказана практической эксплуатацией, играя заметную роль в обеспечении безопасности дорожного движения.
Этот факт подтверждается тем, что с 7 июля 2024 года в странах ЕС будет полностью прекращена постановка на учет автомобилей без вышеописанных систем. А ассистенты слежения за полосой движения и экстренного торможения уже стали обязательными при оснащении большегрузного автотранспорта и автобусов.
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает применить аналогичный алгоритм и в нашей стране. Для этого следует подготовить и принять соответствующий закон. Через два года с момента его официальной публикации должна быть прекращена продажа в РФ новых автомобилей, не укомплектованных аналогами DDAW, AEBS и LDWS. Еще через год следует полностью запретить эксплуатацию грузовиков и междугородних автобусов без LDWS и AEBS. После этого новые авто, оснащенные вышеперечисленными системами защиты от утомления водителя, со временем заменят в автопарке страны эксплуатируемые сейчас ТС.
Такое обновление будет приводить к тому, что аварий по причине усталости водителей станет происходить все меньше и меньше. А весь тяжелый коммерческий транспорт перестанет создавать проблемы для безопасности дорожного движения уже в ближайшие годы. В комплексе, это станет серьезным фактором снижения числа погибших и раненых на дорогах страны. Министерство промышленности и торговли России оценило полезность идеи Дмитрия Давыдова, однако в своем официальном ответе настойчиво дало понять, что ее автор должен будет самостоятельно продвигать и внедрять ее в повседневную автомобильную жизнь, в том числе с привлечением различных как коммерческих, так и федеральных предприятий.
Помимо прочего, в письме Минпромторга сообщается, что для развития и совершенствования идей до уровня проектов и осуществления отбора перспективных инновационных решений ФГУП «НАМИ» открыл онлайн-площадку «Краудсорсинг 'НАМИ».
Данный проект дает возможность публиковать идеи и дизайнерские решения для обсуждения и совершенствования их с единомышленниками, а также получать экспертную оценку у специалистов ФГУП. На самом же деле, радикальное снижение аварий на дорогах всей России по причине усталости и утомления водителей не сможет быть реализовано силами отдельных и уж тем более частных структур.
В решении этого вопроса требуется не просто участие каких-либо государственных учреждений, а полноценная государственная программа, от разработки концепции до повсеместного внедрения. Именно поэтому правительству не просто стоит прислушаться к предложению Дмитрия Давыдова, но поддержать его идею на законодательном уровне, поскольку она позволит сохранить тысячи жизней россиян, которые в данный момент рискуют стать жертвами аварии по причине утомления водителя.