В России могут запретить автомобили без интеллектуальных ассистентов водителя

Усталость водителя становится причиной многих ДТП. В России официальная статистика такого рода аварий не публикуется. Зато известно, что до 25% всех аварий на дорогах Евросоюза случаются из-за утомления автомобилистов. Считается, что езда в таком состоянии представляет примерно такую же опасность, как и наличие алкоголя в крови шофера. Ряд исследований показали, что 17–19 часов, проведенных без отдыха за рулем, приводят человека в состояние, эквивалентное возникающему при наличии 0,5 промилле спирта в организме.

Данные Американской ассоциации автомобилистов свидетельствуют, что при недосыпе водителя (5–6 часов сна в сутки) риск попадания в ДТП возрастает вдвое. А шансы попасть в аварию у человека, спавшего всего 4–5 часов из 24-х, повышаются уже в четыре раза. При этом даже выспавшийся драйвер устает от монотонности дороги. По мнению представителей российской ГИБДД, усталость у шофера наступает тем быстрее, чем выше скорость движения машины. В частности, при 90 км/ч утомление начинает сказываться через 3,5–4 часа езды. Известно также, что усталый водитель может и не осознавать, в каком состоянии он находится.

Существующую проблему усталых и от того опасных водителей административными и карательными мерами решить крайне сложно. Хотя бы потому, что не существует универсальных точных методик определения степени утомления. Поэтому в данном случае следует двигаться по пути внедрения передовых технологий безопасности в конструкцию самих автомобилей, считает автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов.