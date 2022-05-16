Электрические страдания возрождаемой марки «Москвич»

Шило в мешке не утаишь, а у любого события, каким бы безумным оно не казалось на первый взгляд, есть своя логика. Именно так и произошло с неожиданным и взрывным расставанием c Россией одного из главных долгожителей отечественного авторынка — маркой Renault. Совсем еще недавно «Ромб» был главным поставщиком бюджетных, народных автомобилей, создавал модели для России и, называя вещи своими именами, владел АВТОВАЗом. Но сегодня французы оказались между молотом и наковальней. Политика, не имеющая никого отношения к бизнесу, но факт остается фактом: Renault вынужденно уходит из России.
Впрочем, есть законы жанра, которые не могут быть нарушены никем: миллиардные инвестиции и подписанные договоры нельзя просто взять и бросить. Бизнес, тем более такой большой, умеет договариваться. Вот и Renault договорилась с российскими чиновниками, оставляя себе не только шанс вернуться, но и, как видится нам, долю рынка. Причем, сделка — а это именно она, не надо путать мягкое с теплым — выглядит настолько же безумно, насколько и амбициозно.
Из-под сукна достали давным-давно, еще в 2015 году выкупленные французами права на легендарный в России бренд «Москвич», который не входит ни в какие союзы и объединения, поэтому не может быть использован для политического давления на Renault. Но, в тоже время, способный зафиксировать позиции французского бренда на время вынужденного исхода из России.
Портал «АвтоВзгляд» еще несколько недель назад предполагал именно такой разворот событий, но с оговоркой о специфике текущего момента, отринувшего все старые условия и правила. Что ж, ситуация настолько иррациональная, что даже фантастические расклады имеют место быть. Нужно смотреть на мир шире, отказываться от стереотипов и принимать любой, даже самый фантастический вариант развития событий. Какие времена — такие и решения!
Кто же и что будет производить на мощностях «Московского завода Renault», который уже можно снова называть АЗЛК? Представители Renault от комментариев прогнозируемо отказались, сославшись исключительно на новость от мэрии, а вот наши источники, близкие к АВТОВАЗу, поделились информацией о начале неких «процессов», которые «пока далеки от завершения».
Просто предположим — у нас это неплохо получается — что первоначально заточенный на платформу B0 конвейер начнет штамповать LADA XRay и Largus, а уже после перейдет на собственные модели. Какие? Давайте внимательно посмотрим на китайское партнерство Renault, изначально созданное для производства кроссоверов, а после перешедшее исключительно на электромобили.
А чем не шутит черт, собственно? Россия — самая богатая электроэнергией страна в мире, а «электроМустанг» мы уже видели. Чем хуже «электроМосквич»? Хотя у первого дела не пошли…
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