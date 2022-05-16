Электрические страдания возрождаемой марки «Москвич»

Шило в мешке не утаишь, а у любого события, каким бы безумным оно не казалось на первый взгляд, есть своя логика. Именно так и произошло с неожиданным и взрывным расставанием c Россией одного из главных долгожителей отечественного авторынка — маркой Renault. Совсем еще недавно «Ромб» был главным поставщиком бюджетных, народных автомобилей, создавал модели для России и, называя вещи своими именами, владел АВТОВАЗом. Но сегодня французы оказались между молотом и наковальней. Политика, не имеющая никого отношения к бизнесу, но факт остается фактом: Renault вынужденно уходит из России.

Впрочем, есть законы жанра, которые не могут быть нарушены никем: миллиардные инвестиции и подписанные договоры нельзя просто взять и бросить. Бизнес, тем более такой большой, умеет договариваться. Вот и Renault договорилась с российскими чиновниками, оставляя себе не только шанс вернуться, но и, как видится нам, долю рынка. Причем, сделка — а это именно она, не надо путать мягкое с теплым — выглядит настолько же безумно, насколько и амбициозно.

Из-под сукна достали давным-давно, еще в 2015 году выкупленные французами права на легендарный в России бренд «Москвич», который не входит ни в какие союзы и объединения, поэтому не может быть использован для политического давления на Renault. Но, в тоже время, способный зафиксировать позиции французского бренда на время вынужденного исхода из России.