Автоэксперт Сергей Асланян: возрождение «Москвича» — это безосновательные иллюзии

Отныне никакого завода, производства и автомобилей на этом месте не будет. Renault ушла с легким сердцем и незапятнанной репутацией, но мало кто помнит, что приходила группа Renault с тяжелым сердцем, из-под палки, став грубым довеском к покупке двух вертолетоносцев Мистраль. Карлос Гон был категорически против работы в России и в знак протеста даже не поехал на подписание договора, отправив своего заместителя. Иллюзия, будто мы очень нужны французам и они ценят наш рынок — самообман. Многолетнее принуждение к сотрудничеству, отработанное французами максимально честно, закончилось подписанием акта о безоговорочной капитуляции.

Перед тем, как приступить к уничтожению завода Renault, столичные власти успешно похоронили ЗиЛ и АЗЛК. Историческая традиция хоронить автозаводы продолжится. Передача французского предприятия московским властям означает его переход в руки людей, не имеющих представления о производстве, не умеющих работать в реальном секторе и не представляющих автомобильную отрасль. То есть микроскоп вручили дворнику в надежде на кандидатскую диссертацию по биологии. Но ведь у нас на все случаи есть Китай, который придет и все сделает за нас?

Китаю ввозить в Россию 100% запчастей, чтоб потом собирать из них автомобиль опасно, невыгодно и бесперспективно. Из этого не следует, что мы не попытаемся заманить товарищей из Поднебесной к себе, пообещав сладость возрождения великого бренда «Москвич», как неосторожно пообещал взволнованный мэр столицы Собянин.