Hyundai прощается с седаном Sonata

По данным наших зарубежных коллег из TheKoreanCarBlog, на родине дела у Hyundai Sonata идут неважно: седан уступает не только своим конкурентам (той же Kia K5), но и даже старшим и более дорогим моделям — к примеру, Grandeur. Конечно, новая генерация могла бы подстегнуть потребительский спрос. Но корейцы не видят смысла в нее инвестировать, ведь к 2035 году в линейке Hyundai должны остаться только электромобили — мол, лучше сразу сосредоточиться на них.

Вероятнее всего, Hyundai Sonata отправится в отставку в 2025 году: отметит свой 40-летний юбилей (первая «Соната» сошла с конвейера в 1985-м) и уйдет на покой. Но прежде — до конца 2022-го — пройдет через свой последний рестайлинг. Хотя подробностей о том, какие изменения седан претерпит в ходе этого обновления, пока нет.

Добавим, что Hyundai Sonata не пользуется особым спросом в России. Да, она входит в ТОП−3 самых популярных моделей D-класса, но лишь потому, что сегмент за последние годы сильно обеднел.

По итогам первого квартала 2022-го дилеры передали покупателям 1332 «Сонаты» (−10,4%) — для сравнения Toyota Camry разошлась тиражом в 4363 авто (−13,2%). Что же до Kia K5, то она с результатом в 1359 единиц оказалась на второй строчке. Да, разница с «Сонатой» небольшая, но очевидно, что на К5 куда сильнее повлияли санкционные трудности, ведь ее продажи просели аж на 76,8%.

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