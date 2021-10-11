Почему таксисты все чаще выбирают Kia K5, а не Toyota Camry

Класс «Комфорт плюс» сегодня наиболее интересен среди всех предложенных в Москве такси: за рулем редко встречается изможденный 24-часовой сменой юный житель Средней Азии; машины, как правило, ухожены и чисты, а разница с безумным «Экономом» порой незначительна. В итоге пассажиры, заботящиеся о безопасности и алчущие комфортной доставки, выбирают именно его.
Автомобили здесь представлены разные, но парочка наиболее часто встречающихся — Toyota Camry и Kia K5. На третье место тихо и незаметно вышла Hyundai Sonata. И если раньше количественный отрыв всемогущего «японца» был ощутимым, если не сказать впечатляющим, то сегодня ситуация изменилась. Все больше и больше профессиональных шоферов предпочитают «корейцев». Что же случилось? Маркетинг, цены или технический аспект стал причиной перемен?
С ценами, как, впрочем, и с наличием машин, сейчас беда у всех, но в вопросах маркетинга корейцы впереди планеты всей: о новых моделях, акциях и прочих «бантиках» трубят из каждого утюга. Мимо не пройдешь, даже если очень захочешь. Однако, цена и привлекательность при покупке — лишь половина дела, когда речь идет о бизнесе.
Если автомобиль должен приносить деньги, то в дело вступает вопрос стоимости содержания и обслуживания, расходы на запчасти. Чтобы такси окупилось и начало приносить доход своему владельцу, машина обязана проехать не менее 150 000 км. И тут начинается самое интересное.
Корейцы существенно, иногда в разы, дешевле в обслуживании. Конечно, таксомоторные парки редко пользуются услугами официальных дилеров, это же намного дороже, но узлы и агрегаты им тоже покупать приходится. Причем, не сомнительного качество аналоги, а оригинал, ведь каждый день простоя — это издержки. Расходы.
Главная беда Camry — коробка. «Автомат», который до недавнего времени был неотъемлемой частью самой популярной комплектации с мотором 2,4 литра, «ходит» не более 150 000 км, а порой «приезжает» и на сотне. Его переборка занимает сутки, а стоит более 100 000 рублей. Корейцы не отличаются надежностью моторов, но регулярная замена масла и установка масляных форсунок проблему решает. Да и переборка агрегата стоит в разы дешевле, чем у японского аналога. Далее — подвеска. Она, как правило, и у тех, и у других служит примерно одинаковое количество километров, но у корейцев замена по узлам обойдется в полтора раза дешевле. Вот они, денежки.
А тут еще и подоспела новость, что Toyota Camry «переезжает» на вариатор. Несмотря на все домыслы, в этой коробке передач ничего страшного нет, она даже экономичнее классической АКП, но вот обращаться с ней надо бережно. Не рвать, не насиловать, не убивать. А это многим водителям, эксплуатирующим «дядину» машину, неподвластно. Агрессия на дороге, привычная многим Camry, отныне выйдет дороже.
Выбирая автомобиль, нужно смотреть не столько на ценники, сколько на содержание, которой зачастую меняет всю суть покупки: бюджетные машины часто обходятся дороже, чем более продвинутые варианты, сжирая всю первичную экономию за пару лет эксплуатации. Это называется финансовая грамотность — неподвластная для многих россиян наука, которой чрезвычайно часто пользуются производители сложной продукции. Продукции, к которой автомобиль безусловно относится.
Впрчем, заказывать панихиду по Toyota Camry было бы слишком преждевременно. Ведь в сентябре она обогнала по продажам Kia K5 весьма существенно: 3156 реализованных экземпляров против 2298, соответственно. Да и разница по итогам девяти месяцев торговли минимальна: 24 150 штук — у К5 и 23127 — у Camry…