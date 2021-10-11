Почему таксисты все чаще выбирают Kia K5, а не Toyota Camry

Класс «Комфорт плюс» сегодня наиболее интересен среди всех предложенных в Москве такси: за рулем редко встречается изможденный 24-часовой сменой юный житель Средней Азии; машины, как правило, ухожены и чисты, а разница с безумным «Экономом» порой незначительна. В итоге пассажиры, заботящиеся о безопасности и алчущие комфортной доставки, выбирают именно его.

Автомобили здесь представлены разные, но парочка наиболее часто встречающихся — Toyota Camry и Kia K5. На третье место тихо и незаметно вышла Hyundai Sonata. И если раньше количественный отрыв всемогущего «японца» был ощутимым, если не сказать впечатляющим, то сегодня ситуация изменилась. Все больше и больше профессиональных шоферов предпочитают «корейцев». Что же случилось? Маркетинг, цены или технический аспект стал причиной перемен?

С ценами, как, впрочем, и с наличием машин, сейчас беда у всех, но в вопросах маркетинга корейцы впереди планеты всей: о новых моделях, акциях и прочих «бантиках» трубят из каждого утюга. Мимо не пройдешь, даже если очень захочешь. Однако, цена и привлекательность при покупке — лишь половина дела, когда речь идет о бизнесе.