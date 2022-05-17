Полумеры: как власти «спасают» российский автопром

Сказать, что с 24 февраля этого года действуют новые правила жизни — ничего не сказать. Даже смена календаря или отмена Нового года такого эффекта бы не вызвала. «Лакмусовая бумажка» спецоперации на Украине выявила множество проблем и недоработок и в российской экономике, и в простом быте соотечественников. И их, пусть и медленно, стали решать. Вспомнили и о простом народе.

Чудовищный дефицит транспортных средств — от легковых автомобилей до тракторов и спецтехники — нарастал геометрически еще с начала пандемии. Объясняли его то нехваткой чипов, то вынужденным простоем заводов, то разрывом логистических цепочек. Такими темпами маркетологам скоро пришлось бы задействовать магнитные бури и астрологию. Но тут Россия всем «помогла»: теперь можно любую дырку в плане и просчет затыкать русскими. Правдоподобно же! Однако на самом деле схема была намного проще: чем тоньше струйка — тем дороже глоток. Такой подход, в тандеме с дешевыми кредитами, позволил непомерно разгонять стоимость каждого автомобиля. И, как следствие, увеличивать прибыль с каждой продажи. Однако схема оказалась тупиковой.

Чем выше становилась цена на новые машины, тем привлекательнее оказывались хорошо забытые варианты: «правый руль» из Японии, европейский перегон, армянские номера и так далее. В определенный момент объем таких машин стал настолько велик, что его заметили даже с «красных башен» и решили регламентировать. Но в нынешних исторических условиях регламентные операции должны иметь не только кнут, но и пряник. О нем-то и спорят сутки напролет в госучреждениях. И дело с мертвой точки сдвинулось.