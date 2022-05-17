Полумеры: как власти «спасают» российский автопром

Сказать, что с 24 февраля этого года действуют новые правила жизни — ничего не сказать. Даже смена календаря или отмена Нового года такого эффекта бы не вызвала. «Лакмусовая бумажка» спецоперации на Украине выявила множество проблем и недоработок и в российской экономике, и в простом быте соотечественников. И их, пусть и медленно, стали решать. Вспомнили и о простом народе.
Чудовищный дефицит транспортных средств — от легковых автомобилей до тракторов и спецтехники — нарастал геометрически еще с начала пандемии. Объясняли его то нехваткой чипов, то вынужденным простоем заводов, то разрывом логистических цепочек. Такими темпами маркетологам скоро пришлось бы задействовать магнитные бури и астрологию. Но тут Россия всем «помогла»: теперь можно любую дырку в плане и просчет затыкать русскими. Правдоподобно же! Однако на самом деле схема была намного проще: чем тоньше струйка — тем дороже глоток. Такой подход, в тандеме с дешевыми кредитами, позволил непомерно разгонять стоимость каждого автомобиля. И, как следствие, увеличивать прибыль с каждой продажи. Однако схема оказалась тупиковой.
Чем выше становилась цена на новые машины, тем привлекательнее оказывались хорошо забытые варианты: «правый руль» из Японии, европейский перегон, армянские номера и так далее. В определенный момент объем таких машин стал настолько велик, что его заметили даже с «красных башен» и решили регламентировать. Но в нынешних исторических условиях регламентные операции должны иметь не только кнут, но и пряник. О нем-то и спорят сутки напролет в госучреждениях. И дело с мертвой точки сдвинулось.
Сначала государевы мужи сократили пошлины на с/х технику: зерно и продукты скоро станут «на вес нефти», поэтому аграриям уже сегодня начинают активно помогать, в том числе и снижая пошлины на ввоз техники. Но, как и предполагал портал «АвтоВзгляд», этот шаг был только первым в веренице подобных. Буквально на днях премьер Мишустин черным по белому включил второй раунд: отныне все необходимое для инвестпроектов и предприятий России будет закупаться без «растаможки». Однако и это еще не все.
Депутат Госдумы Иван Сухарев выдвинул весьма народную инициативу: дать возможность каждому россиянину не чаще одного раза в пять лет ввезти в Россию новую машину по сниженной таможенной пошлине. Сегодня ставка «растаможки» на новый автомобиль или подержанную иномарку не старше трех лет составляет — просто вдумайтесь — от 54%, если автомобиль стоит менее 8500 евро, до 48%, если дороже. Депутат же предложил взимать лишь 5%, если человек везет машину для себя. Таким нехитрым образом машины единовременно кратко подешевеют, а возможность обновить семейный автопарк получит большое число россиян. Привлекательно, черт возьми!
Механика процесса видится примерно следующая: идем все в автосалон, выбираем модель и комплектацию, предоставляем документы, что покупаем для себя (такой сервис можно быстро и технично организовать в «Моих документах»), оплачиваем и ждем. Дилеры наверняка быстро «сообразят» такой продукт, а цена локализованных машин вынуждена будет «соответствовать». Иначе их просто никто покупать не будет.
Правда, ответа на депутатскую инициативу из властных кабинетов пока не поступало. И даже если он появится, то вряд ли станет таким уж интересным для потребителя. Ведь не отменили же чиновники утильсбор, а только отсрочили для автопроизводителей его оплату до конца этого года. Что, в итоге, никак не скажется на конечной цене ввозимых т/с. А по текущим ценам их никто уже не покупает — дураки кончились.
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