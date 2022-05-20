Автоэксперт Сергей Асланян: возрождать «Волгу» куда перспективнее, чем реанимировать «Москвич»

Фото globallookpress.com
Пугая публику внезапной угрозой возродить «Москвич», размашисто придумывая заново пионеров, обдумывая возрождение «Запорожца», самое время строго спросить Горьковский автозавод про любимую «Волгу». Что и сделал автоэксперт Сергей АСЛАНЯН.
Сергей Асланян

Возрождение «Волги» — веление времени. Пора вернуть уважаемый автомобиль стране. Обыватель изголодался по атрибутике обкомов. Хочется «Волгу», красную ковровую дорожку, зеленый абажур и графин с водой. При этом заново обречь население на Волгу будет проще и дешевле, чем эксгумировать «Москвич» и «Запорожец».

Преимущество в том, что завод ГАЗ жив. Стоят цеха, проглядывает подходящее оборудование, не месте инженеры и конструкторское бюро. Потребуется лишь возродить партхозактив, на собрании влепить выговор Дерипаске за халатность, и по опыту завода ЗиС назначить красного директора из отставных чекистов, аналогичного Лихачеву, чтобы и он с маузером ходил по цехам, весомо принуждая пролетариат к труду. И работа закипит.

Здесь открывается невиданный ностальгический простор. Еще живы те, кто под именем «Волга» подразумевают не ГАЗ−24, а ГАЗ−21 с вальсом из «Берегись автомобиля». А Постановление Правительства РФ №855, вернувшее нам «Евро−0», избавившее от ремней и подушек безопасности, отменившее ABS и ESP, разрешает тряхнуть стариной даже тех, кто застал «Победу» ГАЗ−20.

С таким обширным историческим капиталом есть что возрождать. Главное в затее, чтоб население получило любимый скелет из прошлого, про ужасы повседневной эксплуатации которого уже никто не помнит, а резвость молодых блогеров создала ловкие легенды. Как это случилось с примитивным ГАЗ−21, ставшим легендарным через 30 лет после смерти, исключительно благодаря пробивному журналисту.

  • Фото из соцсетей.
  • Фото из соцсетей.

Не менее важно, чтобы машина получилась тягостная, неудобная, нетехнологичная и недолговечная. Каковой и была при жизни. Возрождая исторические имена, мы ведь не рассчитываем, что нам создадут прогрессивный электромобиль типа Tesla и заранее соглашаемся на карбюратор, шкворневую подвеску и барабанные тормоза по кругу. Робких голосов о том, что под старым именем непременно должна быть прорывная технология, прогресс и потребительские удовольствия, не слышно. Вместо этого лишь размахивание костылями под рефрен о Сталине, исполнении приказов и исправительно-трудовых тяготах.

Возрождая СССР, НКВД, ОСО, пионерию, ВЛКСМ и КИМ, вновь станет уместна кумачовая атрибутика и лозунги на главной проходной. Но на воротах заводов «Москвич», «Запорожец» и «Волга» вместо «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» должна быть цитата Ильи Кормильцева: «Здесь мерилом работы считают усталость».

Хотя при нынешней ситуации не нужен вообще никакой автозавод. Ни один из существующих. Не говоря уже о вновь возрождаемых. Остановившаяся автомобильная промышленность и разбегающиеся покупатели обозначают главную тенденцию: наш удел — редкий привоз секонд-хенда из Японии и ОАЭ. А основной массе потребителей предстоит возрожденный Советский Союз, в котором свободно купить автомобиль не могли даже люди с деньгами.

Не нужен «Москвич». Не нужен «Запорожец». Не нужна «Волга». Не нужны пионеры и комсомольцы, ОСО и НКВД. Но намерение возродить их звучит все настойчивей. Значит, смысл не в производстве и не в автомобилях. И даже не в сохранении рабочих мест. Поскольку на умершем заводе Renault в Москве французскую машину для русских покупателей делали киргизы.

Смысл в том, чтобы гордиться. Не ездить за рулем хорошего автомобиля, а гордится именем старого.

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автопродажи, авторынок, кризис, украина, санкции
20 мая 2022
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