Автоэксперт Сергей Асланян: возрождать «Волгу» куда перспективнее, чем реанимировать «Москвич»

Возрождение «Волги» — веление времени. Пора вернуть уважаемый автомобиль стране. Обыватель изголодался по атрибутике обкомов. Хочется «Волгу», красную ковровую дорожку, зеленый абажур и графин с водой. При этом заново обречь население на Волгу будет проще и дешевле, чем эксгумировать «Москвич» и «Запорожец».
Преимущество в том, что завод ГАЗ жив. Стоят цеха, проглядывает подходящее оборудование, не месте инженеры и конструкторское бюро. Потребуется лишь возродить партхозактив, на собрании влепить выговор Дерипаске за халатность, и по опыту завода ЗиС назначить красного директора из отставных чекистов, аналогичного Лихачеву, чтобы и он с маузером ходил по цехам, весомо принуждая пролетариат к труду. И работа закипит.
Здесь открывается невиданный ностальгический простор. Еще живы те, кто под именем «Волга» подразумевают не ГАЗ−24, а ГАЗ−21 с вальсом из «Берегись автомобиля». А Постановление Правительства РФ №855, вернувшее нам «Евро−0», избавившее от ремней и подушек безопасности, отменившее ABS и ESP, разрешает тряхнуть стариной даже тех, кто застал «Победу» ГАЗ−20.
С таким обширным историческим капиталом есть что возрождать. Главное в затее, чтоб население получило любимый скелет из прошлого, про ужасы повседневной эксплуатации которого уже никто не помнит, а резвость молодых блогеров создала ловкие легенды. Как это случилось с примитивным ГАЗ−21, ставшим легендарным через 30 лет после смерти, исключительно благодаря пробивному журналисту.
Не менее важно, чтобы машина получилась тягостная, неудобная, нетехнологичная и недолговечная. Каковой и была при жизни. Возрождая исторические имена, мы ведь не рассчитываем, что нам создадут прогрессивный электромобиль типа Tesla и заранее соглашаемся на карбюратор, шкворневую подвеску и барабанные тормоза по кругу. Робких голосов о том, что под старым именем непременно должна быть прорывная технология, прогресс и потребительские удовольствия, не слышно. Вместо этого лишь размахивание костылями под рефрен о Сталине, исполнении приказов и исправительно-трудовых тяготах.
Возрождая СССР, НКВД, ОСО, пионерию, ВЛКСМ и КИМ, вновь станет уместна кумачовая атрибутика и лозунги на главной проходной. Но на воротах заводов «Москвич», «Запорожец» и «Волга» вместо «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» должна быть цитата Ильи Кормильцева: «Здесь мерилом работы считают усталость».
Хотя при нынешней ситуации не нужен вообще никакой автозавод. Ни один из существующих. Не говоря уже о вновь возрождаемых. Остановившаяся автомобильная промышленность и разбегающиеся покупатели обозначают главную тенденцию: наш удел — редкий привоз секонд-хенда из Японии и ОАЭ. А основной массе потребителей предстоит возрожденный Советский Союз, в котором свободно купить автомобиль не могли даже люди с деньгами.
Не нужен «Москвич». Не нужен «Запорожец». Не нужна «Волга». Не нужны пионеры и комсомольцы, ОСО и НКВД. Но намерение возродить их звучит все настойчивей. Значит, смысл не в производстве и не в автомобилях. И даже не в сохранении рабочих мест. Поскольку на умершем заводе Renault в Москве французскую машину для русских покупателей делали киргизы.
Смысл в том, чтобы гордиться. Не ездить за рулем хорошего автомобиля, а гордится именем старого.
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