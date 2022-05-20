Автоэксперт Сергей Асланян: возрождать «Волгу» куда перспективнее, чем реанимировать «Москвич»

Возрождение «Волги» — веление времени. Пора вернуть уважаемый автомобиль стране. Обыватель изголодался по атрибутике обкомов. Хочется «Волгу», красную ковровую дорожку, зеленый абажур и графин с водой. При этом заново обречь население на Волгу будет проще и дешевле, чем эксгумировать «Москвич» и «Запорожец».

Преимущество в том, что завод ГАЗ жив. Стоят цеха, проглядывает подходящее оборудование, не месте инженеры и конструкторское бюро. Потребуется лишь возродить партхозактив, на собрании влепить выговор Дерипаске за халатность, и по опыту завода ЗиС назначить красного директора из отставных чекистов, аналогичного Лихачеву, чтобы и он с маузером ходил по цехам, весомо принуждая пролетариат к труду. И работа закипит.

Здесь открывается невиданный ностальгический простор. Еще живы те, кто под именем «Волга» подразумевают не ГАЗ−24, а ГАЗ−21 с вальсом из «Берегись автомобиля». А Постановление Правительства РФ №855, вернувшее нам «Евро−0», избавившее от ремней и подушек безопасности, отменившее ABS и ESP, разрешает тряхнуть стариной даже тех, кто застал «Победу» ГАЗ−20.

С таким обширным историческим капиталом есть что возрождать. Главное в затее, чтоб население получило любимый скелет из прошлого, про ужасы повседневной эксплуатации которого уже никто не помнит, а резвость молодых блогеров создала ловкие легенды. Как это случилось с примитивным ГАЗ−21, ставшим легендарным через 30 лет после смерти, исключительно благодаря пробивному журналисту.