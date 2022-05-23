5 самых неубиваемых седанов ценой до 500 000 рублей

Цены на автомобили буквально всех классов взлетели, поэтому граждане все больше обращают внимание на вторичный рынок. Ведь именно здесь еще можно найти интересный и «неубитый» экземпляр, который будет радовать много лет. Сегодня расскажем о самых надежных седанах, которые заслуживают внимания.
Daewoo Nexia
Эту легенду российского рынка построили на платформе древнего Opel Kadett, а к нам модель поставляли из Узбекистана. В 2008 году провели рестайлинг, обновив оптику и бамперы. Немного изменили и салон. Кардинально лучше, конечно, не стало, но для старой машины хоть какой-то плюс.
Что касается силовых агрегатов, то подержанную «Нексию» можно купить с одним из двух моторов. Первый — 1,5-литровый восьмиклапанник мощностью 80 л. с. Второй — 16-клапанный 1,6-литровый двигатель в 109 л. с. Оба славятся тем, что масло сочится из-под прокладок клапанной крышки и ГБЦ, так что будьте внимательны при осмотре. Остальные проблемы — мелкие и некритичные.
Сейчас на вторичке довольно много рестайлинговых седанов 2011—2014 годов с младшим мотором отдачей 80 сил и «механикой». Пробеги разные, от 40 000 км, до 190 000 км. Так что надо смотреть на историю машины и ее техническое состояние.
Nissan Almera
Японец, созданный на французской платформе, также является самым дешевым и надежным вариантом среди «бэушных» седанов. Сейчас за полмиллиона рублей можно приобрести модель третьего поколения в кузове G15.
Например, за 450 000 продают экземпляр 2018 года выпуска с пробегом 200 000 километров, оснащенный 1,6-литровым мотором мощность 102 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Пробег — немаленький, но ходовая часть у седана крепкая. Задняя подвеска вообще неубиваемая, так что вложив в замену расходников и ремонт некоторую сумму, Almera еще поживет.
Mitsubishi Lancer
В нашу пятерку входит и «Лансер» девятого поколения. Этот седан обладает целым рядом преимуществ. У него исключительно атмосферные моторы, которые работают с механической «пятиступкой» и четырехступенчатым «автоматом», «уборкопригодный» салон и надежная ходовая часть.
Сейчас на «вторичке» есть машины 2003—2005 годов выпуска с пробегами от 150 000 до 200 000 км. Они довольно крепкие, так как приезжали к нам из Японии, где их и собирали. А азиаты всегда это делали добротно. Так что даже видавшие виды экземпляры еще вполне живые.
Chevrolet Cruze
Когда-то популярный у наших покупателей седан хоть и покинул российский рынок, но остался на «вторичке». Эта машина куда комфортнее и престижнее «Нексии», «Альмеры» и «Лансера». А что касается двигателей, то здесь выделим 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 109 л. с., который спарен с пятиступенчатой механической коробкой передач. Эта связка наиболее интересна в плане надежности.
Сейчас за 500 000 на вторичке можно купить седан 2013 года с пробегом за 200 000 км. А вот за машину с «автоматом» уже нужно отдать больше, потому она не попадает в нашу подборку.
LADA Granta
Не будем обходить стороной и «нашемарки», ведь та же «Гранта» неприхотлива и отличается «всеядной» подвеской. К тому же, на этот автомобиль много запчастей, а ремонт можно провести даже в гараже у Ашота. Поэтому милости просим!
На вторичном рынке можно найти довольно свежие экземпляры до 2019 года выпуска с пробегом до 80 000 км. Под капотом машин работают восьми- и шестнадцатиклапанные моторы объемом 1,6 л мощностью 87, 98 и 106 л. с. Выбор трансмиссий широк: от «механики» до однодискового «робота» и классического «автомата». Так что выбрать есть из чего.
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