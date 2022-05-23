5 самых неубиваемых седанов ценой до 500 000 рублей

Цены на автомобили буквально всех классов взлетели, поэтому граждане все больше обращают внимание на вторичный рынок. Ведь именно здесь еще можно найти интересный и «неубитый» экземпляр, который будет радовать много лет. Сегодня расскажем о самых надежных седанах, которые заслуживают внимания.

Daewoo Nexia

Эту легенду российского рынка построили на платформе древнего Opel Kadett, а к нам модель поставляли из Узбекистана. В 2008 году провели рестайлинг, обновив оптику и бамперы. Немного изменили и салон. Кардинально лучше, конечно, не стало, но для старой машины хоть какой-то плюс.

Что касается силовых агрегатов, то подержанную «Нексию» можно купить с одним из двух моторов. Первый — 1,5-литровый восьмиклапанник мощностью 80 л. с. Второй — 16-клапанный 1,6-литровый двигатель в 109 л. с. Оба славятся тем, что масло сочится из-под прокладок клапанной крышки и ГБЦ, так что будьте внимательны при осмотре. Остальные проблемы — мелкие и некритичные.

Сейчас на вторичке довольно много рестайлинговых седанов 2011—2014 годов с младшим мотором отдачей 80 сил и «механикой». Пробеги разные, от 40 000 км, до 190 000 км. Так что надо смотреть на историю машины и ее техническое состояние.

Nissan Almera

Японец, созданный на французской платформе, также является самым дешевым и надежным вариантом среди «бэушных» седанов. Сейчас за полмиллиона рублей можно приобрести модель третьего поколения в кузове G15.

Например, за 450 000 продают экземпляр 2018 года выпуска с пробегом 200 000 километров, оснащенный 1,6-литровым мотором мощность 102 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Пробег — немаленький, но ходовая часть у седана крепкая. Задняя подвеска вообще неубиваемая, так что вложив в замену расходников и ремонт некоторую сумму, Almera еще поживет.