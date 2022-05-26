«Ока−2022»: серийная легковушка от КамАЗа полностью рассекречена

Фото производителя
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, премьера нового поколения ультрабюджетного ситикара от КамАЗа должна состояться до конца лета. Первые экземпляры легковушек уже прибыли на завод из… Китая! Чего, собственно, и следовало ожидать.
Мирон Горин

В общем, заморачиваться с народной новинкой камазовцы не стали, фактически приклеив собственные шильдики на уже готовый автомобиль. А стал им некий «Сехол» с электродвижком, который в пике выдает 61 л. с., а это вдвое больше, чем могла себе позволить старая и не всегда добрая советская «Ока».

Времена инвалидок прошли, наступила эра доставщиков и пиццевозов, а потому новая легковушка действительно имеет шансы на успех. И пока нишу массово, а главное — самостоятельно, не забили китайцы своими пластиковыми коробченками о четырех колесиках, КамАЗ врывается на рынок. С теми же «новациями», но под собственным соусом.

  • Фото из открытых источников
  • Фото из открытых источников

Кстати, не то «Ока», не то «Кама», обернувшись в серию, получит совсем другое модельное прозвище. И, конечно же, не Sehol E10X, о поставке которых наши иногда даже успешные бизнесмены договорились с представителями JAC Motors. Не удивляйтесь, но поделка из китайского электромобильчика, скорее всего, получит исконно русское имя «Москвич».

Да и выпускать машинку могут начать отнюдь не в Набережных Челнах, а на бывшем заводе АЗЛК, некогда спасенном французской Renault и ей же вновь угробленном. Впрочем, временно! Московские власти уже объявили о намерениях запустить в столице производство городских электрокаров, коими, судя по всему, и станут пресловутые изделия русско-китайских ремесленников.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» успел познакомиться с ситикаром еще до его отправки в серию. Подробности — в нашем видеосюжете.

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26 мая 2022
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