«Ока−2022»: серийная легковушка от КамАЗа полностью рассекречена

В общем, заморачиваться с народной новинкой камазовцы не стали, фактически приклеив собственные шильдики на уже готовый автомобиль. А стал им некий «Сехол» с электродвижком, который в пике выдает 61 л. с., а это вдвое больше, чем могла себе позволить старая и не всегда добрая советская «Ока».

Времена инвалидок прошли, наступила эра доставщиков и пиццевозов, а потому новая легковушка действительно имеет шансы на успех. И пока нишу массово, а главное — самостоятельно, не забили китайцы своими пластиковыми коробченками о четырех колесиках, КамАЗ врывается на рынок. С теми же «новациями», но под собственным соусом.