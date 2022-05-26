«Ока−2022»: серийная легковушка от КамАЗа полностью рассекречена

В общем, заморачиваться с народной новинкой камазовцы не стали, фактически приклеив собственные шильдики на уже готовый автомобиль. А стал им некий «Сехол» с электродвижком, который в пике выдает 61 л. с., а это вдвое больше, чем могла себе позволить старая и не всегда добрая советская «Ока».
Времена инвалидок прошли, наступила эра доставщиков и пиццевозов, а потому новая легковушка действительно имеет шансы на успех. И пока нишу массово, а главное — самостоятельно, не забили китайцы своими пластиковыми коробченками о четырех колесиках, КамАЗ врывается на рынок. С теми же «новациями», но под собственным соусом.
Кстати, не то «Ока», не то «Кама», обернувшись в серию, получит совсем другое модельное прозвище. И, конечно же, не Sehol E10X, о поставке которых наши иногда даже успешные бизнесмены договорились с представителями JAC Motors. Не удивляйтесь, но поделка из китайского электромобильчика, скорее всего, получит исконно русское имя «Москвич».
Да и выпускать машинку могут начать отнюдь не в Набережных Челнах, а на бывшем заводе АЗЛК, некогда спасенном французской Renault и ей же вновь угробленном. Впрочем, временно! Московские власти уже объявили о намерениях запустить в столице производство городских электрокаров, коими, судя по всему, и станут пресловутые изделия русско-китайских ремесленников.
Кстати, портал «АвтоВзгляд» успел познакомиться с ситикаром еще до его отправки в серию. Подробности — в нашем видеосюжете.
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