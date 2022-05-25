5 самых дешевых, но проблемных новых китайских автомобилей в России

В нашей подборке мы собрали машины разных классов, но главное, что их объединяет, это сравнительно бюджетный ценник и… небюджетные поломки. Впрочем, судите сами.

JAC J7

Презентация модели прошла в конце 2020 года и приятно удивила тем, что машина получила поистине огненный дизайн. А еще она радует огромнейшим багажником и некоторыми оригинальными решениями в салоне. Например, в передней панели разместили крупный сенсорный планшет, на который выводится множество полезной информации. Такое есть разве что у Tesla Model S и Volvo XC90.

Что касается мотора, то он один. Это 1,5-литровый наддувный агрегат отдачей 136 л. с. работающий в паре с «механикой» или вариатором. Модель свежая, но один довольно неприятный недостаток у нее все-таки есть. Вариатор даже у новых машин потеет маслом, так что состояние агрегата постоянно нужно контролировать.

Теперь о ценах. Базовый J7 стоит от 1 930 000 рублей. За эти деньги покупатель получает авто с кондиционером, парктрониками и ключем с дистанционным управлением. Вариант Luxury с тем самым «сопливым» вариатором обойдется в 2 338 000 рублей.