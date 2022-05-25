5 самых дешевых, но проблемных новых китайских автомобилей в России

В нашей подборке мы собрали машины разных классов, но главное, что их объединяет, это сравнительно бюджетный ценник и… небюджетные поломки. Впрочем, судите сами.
JAC J7
Что касается мотора, то он один. Это 1,5-литровый наддувный агрегат отдачей 136 л. с. работающий в паре с «механикой» или вариатором. Модель свежая, но один довольно неприятный недостаток у нее все-таки есть. Вариатор даже у новых машин потеет маслом, так что состояние агрегата постоянно нужно контролировать.
Теперь о ценах. Базовый J7 стоит от 1 930 000 рублей. За эти деньги покупатель получает авто с кондиционером, парктрониками и ключем с дистанционным управлением. Вариант Luxury с тем самым «сопливым» вариатором обойдется в 2 338 000 рублей.
Geely Coolray
Теперь — пара компактных кроссоверов, которые имеют большущие шансы на успех. Первым выделим амбициозный Coolray, который хвастает красивой внешностью и весьма богатым оснащением. Но если смотреть на него с кормы, возникает диссонанс. Выхлопных труб у машины больше, чем цилиндров у мотора. Действительно, нам предлагают только один малообъемный силовой агрегат. Это трехцилиндровый наддувный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 150 сил. Он работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».
Особенность таких «малообъемников» в том, что их трудно отбалансировать. Поэтому на холостых оборотах мотор будто бьет озноб. Причем от этого не спасают даже два балансировочных вала. Поэтому в городе придется смириться с тремором автомобиля. Ну а вибрации — спутники массы проблем в будущем: от сбоев в электрике до нарушения герметичности системы охлаждения. А если нарушится герметичность корпуса воздухоочистителя, то у мотора появится масложор. Про рывки и перегрев пресловутого «робота» вы наверняка и так все знаете.
Что касается цен, то Coolray стоит от 2 299 990 рублей.
Chery Tiggo 4
«Четверка» — самый компактный кроссовер в модельном ряде Chery в России. Его длина — 4318 мм, а колесная база — 2610 мм. То есть он соперничает с тем же Coolray. В базе машина предлагает немало. Есть две подушки безопасности, ESP, кнопка запуска двигателя, задний парктроник, кондиционер, подогрев передних сидений и другие блага цивилизации.
Радует и набор силовых агрегатов. Базовый — 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 113 сил, который работает с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Далее идет 2-литровый мотор с отдачей в 122 л. с. У него тот же набор «коробок». А топовым вариантом считается 1,5-литровый наддувный движок мощностью 147 «лошадей». К нему приставлен шестиступенчатый «преселектив» с двумя сухими сцеплениями. Вот он и вызывает вопросы. С «сухим роботом» намучились «немцы», да так, что отзывали свои машины для ремонта или замены коробки передач. Автовладельцы же частенько ночевали в технических центрах. И как бы теперь китайцам не повторить их путь.
Если же говорить о ценах, то начинаются они с 1 649 900 рублей.
Geely Atlas
Теперь затронем более дорогие кроссоверы. Тем более, что если смотреть на сегмент среднеразмерных SUV в целом, то получается, что модели из КНР все равно одни из наиболее доступных на рынке. Здесь выделим Geely Atlas, который хорошо известен нашим покупателям.
Кроссовер предлагают с 2,4-литровым агрегатом объемом 148 л. с. Хотя, если посчастливится, то у дилеров еще можно успеть наткнуться и на 2-литровый мотор мощностью 141 л. с. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и «автомат».
Безусловно, у «Атласа» неплохое оснащение, есть и полный привод, что нравится нашим покупателям. Но вместе с тем топливный бак висит очень низко и на бездорожье его можно «приложить» о грунт. А еще толщина лакокрасочного покрытия у модели слабая, потому со временем на нем образуются множественные сколы. Если запустить процесс, то обернется это появлением коррозии. А еще «Атласы» самовоспломеняются. Точнее, случаи такие были зафиксированы неоднократно. А вызван был пожар повреждением топливных трубок — от топливного модуля к топливному фильтру — из-за воздействия статического электричества. Впрочем, замена компонентов вопрос разрешила. Вроде бы…
Базовый «прайс» на «Атлас» стартует от 1 838 990 рублей, что по нынешним временам не кажется чем-то запредельным.
Haval F7
Это, пожалуй, самый известный и красивый SUV китайского бренда в нашей стране. Сейчас в продаже есть как обновленная модель, так и дореформенная. На ней, собственно, и остановимся.
Российским покупателям доступны кроссоверы с двумя моторами. Оба наддувные с непосредственным впрыском топлива и цепным приводом ГРМ. Первый — объемом 1,5 л (150 л. с.), второй — 2,0 л (190 л. с.) Оба двигателя работают в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением: подчеркнем, что это агрегат с «мокрым» сцеплением, то есть более надежный и стойкий к перегреву, нежели «сухой» аналог.
И все бы ничего, но «Хавейлы» горят не хуже, чем «Джили». Машины, по словам собственников, загорались во время дистанционного прогрева двигателя, но были и случаи, когда кроссоверы вспыхивали прямо в движении. Проблема связана с нарушением герметичности топливной системы. Хорошо, что производитель признал ее довольно быстро и провел необходимую работу над ошибками. Надеемся, что не повторится. Впрочем, иконки на торпедо лишними не будут.
Что касается цен на Haval F7, то «прайс» начинается от 2 639 000 рублей.
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