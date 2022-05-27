В России построили самосвал, который невозможно «засадить» на бездорожье

Шарнирно сочленный «Ямал В−4520» — это абсолютно оригинальная разработка. У него собственная рама и узел сочленения, хотя кабина взята от КамАЗа, а мосты — от «Кировца». Под кабиной пока стоит 300-сильный турбодизель Cummins, но если поставки таких агрегатов станут невозможны из-за санкций, в компании готовы заместить американский мотор отечественным V8.
Для американской автоматической коробки Allison тоже придется искать замену. Но разработчки поведали порталу «АвтоВзгляд», что подходящий вариант также найден. В общем, к импортозамещению машина грузоподъемностью 25 тонн готова.
А еще производитель уверяет, что «засадить» такой вездеход на бездорожье можно только по глупости. Что очень похоже на правду: с полным приводом, блокировкой дифференциала, понижающей передачей и колесами размерностью 750/65 R25 этот двухосник кажется почти неуязвимым.
Еще одной внедорожной новинкой выставки СТТ стал полноприводный карьерный самосвал МАЗ 8х8. Притом белорусский МАЗ вообще оказался единственным из крупных отечественных автозаводов, что организовал собственную экспозицию на этом мероприятии.
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