В России построили самосвал, который невозможно «засадить» на бездорожье

Шарнирно сочленный «Ямал В−4520» — это абсолютно оригинальная разработка. У него собственная рама и узел сочленения, хотя кабина взята от КамАЗа, а мосты — от «Кировца». Под кабиной пока стоит 300-сильный турбодизель Cummins, но если поставки таких агрегатов станут невозможны из-за санкций, в компании готовы заместить американский мотор отечественным V8.

Для американской автоматической коробки Allison тоже придется искать замену. Но разработчки поведали порталу «АвтоВзгляд», что подходящий вариант также найден. В общем, к импортозамещению машина грузоподъемностью 25 тонн готова.