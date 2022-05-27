Как китайский JAC, откровенно демпингуя, хочет насолить КамАЗу и МАЗу

На выставке СТТ «поднебесный» производитель продемонстрировал четырехосный самосвал серии N410. Это типичный «строитель» — с колесной формулой 8х4 и огромным 26-кубовым кузовом, подъемом которого заведует гидроподъемник Hyva.

Под кабиной, весьма напоминающей машины Scania, скрываются 423-сильный двигатель Weichai и 12-ступенчатая «механика» Fast Gear. Такой же набор агрегатов полагается и трехосному «миксеру» N350, но его 11,5-литровый мотор настроен на меньшую отдачу — 343 силы.

Самое главное, что российский офис марки готов предлагать подобные грузовики по цене от 8 до 10 миллионов рублей! Тогда как самый обычный 400-сильный самосвал КамАЗ−6520 6х4 нынче стоит все 7 миллионов.

И нетрудно догадаться, что, благодаря такому демпингу, JAC быстро завоюет своего покупателя… Тем более, что китайцы собираются продавать самый разный комтранс. В частности, 20-тонный грузовик свежей серии N200.

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