Как китайский JAC, откровенно демпингуя, хочет насолить КамАЗу и МАЗу

Фото: АвтоВзгляд.
Марка JAC всерьез настроилась обосноваться на опустевшем российском рынке: китайский бренд готов предлагать отечественным перевозчикам самые разные грузовики, включая модели тяжелого класса. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Алексей Кованов

На выставке СТТ «поднебесный» производитель продемонстрировал четырехосный самосвал серии N410. Это типичный «строитель» — с колесной формулой 8х4 и огромным 26-кубовым кузовом, подъемом которого заведует гидроподъемник Hyva.

Под кабиной, весьма напоминающей машины Scania, скрываются 423-сильный двигатель Weichai и 12-ступенчатая «механика» Fast Gear. Такой же набор агрегатов полагается и трехосному «миксеру» N350, но его 11,5-литровый мотор настроен на меньшую отдачу — 343 силы.

Самое главное, что российский офис марки готов предлагать подобные грузовики по цене от 8 до 10 миллионов рублей! Тогда как самый обычный 400-сильный самосвал КамАЗ−6520 6х4 нынче стоит все 7 миллионов.

И нетрудно догадаться, что, благодаря такому демпингу, JAC быстро завоюет своего покупателя… Тем более, что китайцы собираются продавать самый разный комтранс. В частности, 20-тонный грузовик свежей серии N200.

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30 мая 2022
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