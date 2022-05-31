Почему этим летом лучше воздержаться от поездки на юг России

Фото: globallookpress.com
Тем, кто собирался в отпуск на «своих колесах» в Крым или Краснодарский Край, имеет смысл еще раз хорошенько все обдумать. Местные дороги и раньше простаивали в пробках, а что будет теперь, когда из-за украинской спецоперации закрылись южные аэропорты. Власти масштабы проблемы прекрасно понимают, но решить ее оперативно не могут.
Кристина Извекова

Из соображений безопасности после начала спецоперации на Украине власти закрыли 11 южных аэропортов — в том числе Анапы, Геленджика, Краснодара и Симферополя. Попасть в эти города теперь можно только на поезде или автомобиле. Но если в первом случае существуют естественные ограничители пассажиропотока (определенное число рейсов, мест в вагонах), то на «безлимитных» трассах ожидается настоящий «пробочный» ад.

Помощник Президента РФ Игорь Левитин, выступая на организованном госкомпанией «Автодор» форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», отметил, что к столь высокой нагрузке не готовы южные дороги. Кстати, пропускные пункты на границах с Грузией и Азербайджаном тоже готовятся к коллапсу. Решить проблему помогла бы реконструкция, но это, понятное дело, процесс небыстрый.

Фото: globallookpress.com

Вспомнить хотя бы историю с трассой Джубга — Сочи, строительство которой обсуждается уже не первый год. Сейчас госкомпания «Автодор» рассматривает два варианта трассировки, и приоритетным является тот, что предполагает обходы Адлера, Лазаревского, Туапсе и самого Сочи. Камень преткновения — это сложный рельеф и, как следствие, слишком высокая стоимость проекта.

Чтобы скорее его реализовать, дорожники намерены применять опыт коллег из Китая и Турции. Но до этого, в любом случае, еще далеко: не завершены даже инженерные обследования. К тому же, новая трасса разгрузит лишь черноморское побережье — до Краснодара поток все равно пойдет один.

Пока же в целях экономии драгоценного отпускного времени и собственных нервов лучше, по возможности, выбрать другое направление. Тем более, как уже писал портал «АвтоВзгляд», у отдыха в том же Крыму есть и масса других недостатков. А более подробно об этом можно прочитать здесь.

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31 мая 2022
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