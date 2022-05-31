Почему этим летом лучше воздержаться от поездки на юг России

Из соображений безопасности после начала спецоперации на Украине власти закрыли 11 южных аэропортов — в том числе Анапы, Геленджика, Краснодара и Симферополя. Попасть в эти города теперь можно только на поезде или автомобиле. Но если в первом случае существуют естественные ограничители пассажиропотока (определенное число рейсов, мест в вагонах), то на «безлимитных» трассах ожидается настоящий «пробочный» ад.
Помощник Президента РФ Игорь Левитин, выступая на организованном госкомпанией «Автодор» форуме дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», отметил, что к столь высокой нагрузке не готовы южные дороги. Кстати, пропускные пункты на границах с Грузией и Азербайджаном тоже готовятся к коллапсу. Решить проблему помогла бы реконструкция, но это, понятное дело, процесс небыстрый.
Вспомнить хотя бы историю с трассой Джубга — Сочи, строительство которой обсуждается уже не первый год. Сейчас госкомпания «Автодор» рассматривает два варианта трассировки, и приоритетным является тот, что предполагает обходы Адлера, Лазаревского, Туапсе и самого Сочи. Камень преткновения — это сложный рельеф и, как следствие, слишком высокая стоимость проекта.
Чтобы скорее его реализовать, дорожники намерены применять опыт коллег из Китая и Турции. Но до этого, в любом случае, еще далеко: не завершены даже инженерные обследования. К тому же, новая трасса разгрузит лишь черноморское побережье — до Краснодара поток все равно пойдет один.
Пока же в целях экономии драгоценного отпускного времени и собственных нервов лучше, по возможности, выбрать другое направление. Тем более, как уже писал портал «АвтоВзгляд», у отдыха в том же Крыму есть и масса других недостатков. А более подробно об этом можно прочитать здесь.
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