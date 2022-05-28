У россиян появился шанс купить «недорогие» Toyota Land Cruiser Prado

Главным драйвером ажиотажного спроса оказалось весьма заметное падение курса доллара. При этом наших соотечественников интересуют автомобили буквально всех категорий, но самые востребованные предложения — это откровенно недешевые внедорожники и микроавтобусы.

Например, Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 3 000 000 рублей. Правда, если отбросить вопрос расположения руля, то такая покупка выглядит весьма привлекательной: в России аналогичный по году и состоянию вариант обойдется в 5 000 000. Но повторим — это будет «леворульная» машина.

К слову, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на рынке запчастей, из Японии также активизировались поставки «доноров» — то есть автомобилей японских и европеских марок, которые затем разбираются на запчасти.

Вообще, поиск качественных и недорогих автокомпонентов для автовладельца сейчас может стать серьезной проблемой, если не знать, как правильно это делать. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как справиться с проблемой.

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