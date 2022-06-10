Почему Ford Focus и Volkswagen Passat стали никому не нужны

Начнем с более компактного «Фокуса». Долгие годы, повторимсяя, россияне знали и любили модель, но американцев начали поджимать корейцы, все громче заявляя о себе. Поэтому вера в «Фокус» у наших покупателей все-таки пошатнулась. А в 2019 году модель и вовсе покинула российский рынок.
Казалось бы, в Европе у компании дела шли куда лучше, но и там спрос начал падать. Скажем, в мае 2022 года продажи «Фокусов» снизились на 28%. Такую неудачу можно списать на проблемы, вызванные нарушением цепочек поставок из-за ковида и нынешнего кризиса, но менеджмент, похоже, это не устраивает.
Как передает издание Automotive News Europe, ссылаясь на собственные источники, руководство автоконцерна приняло решение с конца августа сократить выпуск «Фокусов» на заводе в немецком городе Зарлуи. При этом предприятию свернут всю программу инвестиций, а также не станут проводить модернизацию. Все это говорит о том, что завод попросту закроют, а выпуск Ford Focus четвертого поколения в Европе прекратят. Модель, конечно же, могут сохранить, но уже не в традиционном виде, а как электромобиль. Не исключаем, что и название у нее будет иное.
Причин провала некогда популярного «Фокуса» множество. Это и появление ломучих «роботов» PowerShift, и диковинных малообъемных моторов. Да и эргономика машины менялась не в лучшую сторону. Первые два поколения были вместительными, а вот третье подвело. Багажник и его проем пали жертвами дизайна. Салон стал теснее, хотя в нем прибавилось стиля. Все это и похоронило бестселлер рынка.
Что касается VW Passat, то долгое время он был эталоном автомобиля D-сегмента. Это звание седан получил еще в 90-х, но потом модель постепенно стали делать все престижнее. В итоге ее «загнали» в премиум и для рядового покупателя Passat стал просто недоступен. Да и о какой доступности можно говорить, если по цене и оснащению машина конкурировала с BMW 3-й серии.
Свою лепту в начало конца модели внесло появление технологичных наддувных моторов TSI и роботизированных трансмиссий DSG. Первые были очень требовательны к качеству топлива, а коробки ломались, требуя доработки. Проблемы с DSG удалось решить лишь относительно недавно. Однако о прошлых «косяках» люди помнят до сих пор.
Кстати, в Европе продажи «Пассата» также не радовали немцев: еще недавно модель находила по 200 000 покупателей ежегодно, но в 2021 году удалось продать только 80 000 машин. Поэтому концерн Volkswagen отказался от седана в Европе.
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