Почему Ford Focus и Volkswagen Passat стали никому не нужны

Начнем с более компактного «Фокуса». Долгие годы, повторимсяя, россияне знали и любили модель, но американцев начали поджимать корейцы, все громче заявляя о себе. Поэтому вера в «Фокус» у наших покупателей все-таки пошатнулась. А в 2019 году модель и вовсе покинула российский рынок.

Казалось бы, в Европе у компании дела шли куда лучше, но и там спрос начал падать. Скажем, в мае 2022 года продажи «Фокусов» снизились на 28%. Такую неудачу можно списать на проблемы, вызванные нарушением цепочек поставок из-за ковида и нынешнего кризиса, но менеджмент, похоже, это не устраивает.

Как передает издание Automotive News Europe, ссылаясь на собственные источники, руководство автоконцерна приняло решение с конца августа сократить выпуск «Фокусов» на заводе в немецком городе Зарлуи. При этом предприятию свернут всю программу инвестиций, а также не станут проводить модернизацию. Все это говорит о том, что завод попросту закроют, а выпуск Ford Focus четвертого поколения в Европе прекратят. Модель, конечно же, могут сохранить, но уже не в традиционном виде, а как электромобиль. Не исключаем, что и название у нее будет иное.