Бобик сдох: почему стоит повременить с покупкой нового кроссовера Haval Dargo

Фото из открытых источников
Сегодня в России начинаются продажи китайского кроссовера Haval Dargo, который на родине знают, как Haval Big Dog (в переводе — «Большая собака»). Дилеры уже открыли прием заказов, но вряд ли желающих завести «домашнего питомца» будет много, даже несмотря на острый дефицит новых машин. Почему «большой песик» совершенно точно окажется болезненным, проблемным, не поддающемся дрессировке и заставит владельца помучиться, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Завод в Туле производит Haval Dargo уже два месяца, так что все готово к началу продаж, которые стартовали 8 июня. Конечно же, кроссовер представили с помпой, а автомобильная пресса захлебнулась в сладких отзывах, ведь сегодня вся надежда отечественного авторынка — на китайских товарищей. Что ж, автопроизводители из КНР действительно все чаще радуют нас вполне приличными автомобилями (например, Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max), но, увы, не в этом случае.

Для начала советуем вспомнить проблемы, которые были у куда более долгожданного кроссовера Haval F7 российской сборки. Зимой 2020 года владельцы узнали, что их машины самовозгораются! По словам собственников, пожары случались во время дистанционного пуска двигателя, но были и случаи, когда машины вспыхивали прямо на ходу. Китайцы обещали возместить ущерб, но, как говорится, осадочек остался. Такая же проблема теоретически может быть и у Haval Dargo, ведь собирают их на одной производственной площадке. Если, конечно, специалисты не провели работу над ошибками.

Что касается внешности, то Dargo получился интересным и чем-то смахивает на новейший Ford Bronco. Можно подумать, что это настоящий проходимец. Но не надо строить иллюзий! Кузов у «Дарго» — несущий, поэтому для серьезного офф-роуда не предназначен, хотя в арсенале и есть полный привод. К внедорожным «косякам» мы еще вернемся, а пока обратите внимание на формы кузова. Угловатый дизайн не лучшим образом сказывается на аэродинамике. Что, в свою очередь, увеличивает расход топлива, так что на трассе Dargo будет прожорлив, что неминуемо ударит по карману владельца.

  • Фото из открытых источников
  • Фото из открытых источников

Тем не менее, брутальная внешность может привлечь к машине тех, кто покупает глазами. Такие люди быстро разочаруются, ведь в салоне все уже не так нарядно. Пластики отделки очень дешевые, что удивительно, ведь эта модель Haval — явная заявка в премиум. А китайские товарищи, купившие машину в Поднебесной, отмечают, что эти самые пластики быстро начинают скрипеть. Так что трели «салонных сверчков» станут вечными спутниками водителя и пассажиров. Обратите внимание и на экран мультимедиа. Он расположен так, что будет сильно бликовать на солнце, а еще его легко замарать пальцами.

Что касается простора в салоне, то средняя колесная база в 2738 мм не позволяет в полной мере разгуляться. Особенно на заднем диване. К тому же, он довольно жесткий, да и расположен низко. Получается ситуация, когда приходится сидеть с задранными коленями. Особенно это касается рослых пассажиров.

Если говорить про багажник, то китайские покупатели от него также не в восторге. Они намерили 320 литров полезного пространства, что очень немного. Так что для поездок на дачу машина вряд ли подойдет.

Теперь поговорим о двигателе. На все российские Haval Dargo ставится 2-литровый бензиновый наддувный мотор, дефорсированный с 245 до 192 л. с. Заявлено, что в него можно заливать 92-й бензин, и это сразу настораживает. У этого движка высокая степень сжатия, поэтому он должен быть очень требователен к качеству топлива. А если заправляться низкооктановым бензином, то со временем детонация доведет агрегат до капремонта.

  • Фото из открытых источников
  • Фото из открытых источников

В пару к мотору приставлена семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями. Такая же идет на Haval F7. Эту трансмиссию не раз критиковали за резкость переключений, причем не только наши покупатели, но и китайские. Такие настройки точно снизят ресурс дорого «робота». Кстати, информации по их изменению для F7 не было, так что и у Dargo, похоже, та же история (подождем полноценного тест-драйва новинки).

В конце упомянем систему полного привода. Она стандартна для кроссоверов: раздатка, кардан, муфта Haldex пятого поколения и задний дифференциал. Вот только, судя по расчетам, которые приводит один из интернет-ресурсов, нагрузки на бездорожье муфта может и не вынести. Тогда она либо отключится, дабы не было перегрева, либо сломается. А это — серьезный ремонт.

Так что не советуем «покупаться» на внешность Dargo. Прожорливая машина с дизайном кирпича и косяками в полноприводной трансмиссии не станет лучшим другом семьи. Скорее, принесет массу разочарований, особенно, когда кроссовер появится на вторичном рынке. Кстати, и ликвидностью он, как и все подержанные «китайцы», пользоваться, увы, не станет. Боюсь, что тогда «пес» и вовсе станет бездомным.

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8 июня 2022
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