Бобик сдох: почему стоит повременить с покупкой нового кроссовера Haval Dargo

Тем не менее, брутальная внешность может привлечь к машине тех, кто покупает глазами. Такие люди быстро разочаруются, ведь в салоне все уже не так нарядно. Пластики отделки очень дешевые, что удивительно, ведь эта модель Haval — явная заявка в премиум. А китайские товарищи, купившие машину в Поднебесной, отмечают, что эти самые пластики быстро начинают скрипеть. Так что трели «салонных сверчков» станут вечными спутниками водителя и пассажиров. Обратите внимание и на экран мультимедиа. Он расположен так, что будет сильно бликовать на солнце, а еще его легко замарать пальцами.

Что касается простора в салоне, то средняя колесная база в 2738 мм не позволяет в полной мере разгуляться. Особенно на заднем диване. К тому же, он довольно жесткий, да и расположен низко. Получается ситуация, когда приходится сидеть с задранными коленями. Особенно это касается рослых пассажиров.

Если говорить про багажник, то китайские покупатели от него также не в восторге. Они намерили 320 литров полезного пространства, что очень немного. Так что для поездок на дачу машина вряд ли подойдет.

Теперь поговорим о двигателе. На все российские Haval Dargo ставится 2-литровый бензиновый наддувный мотор, дефорсированный с 245 до 192 л. с. Заявлено, что в него можно заливать 92-й бензин, и это сразу настораживает. У этого движка высокая степень сжатия, поэтому он должен быть очень требователен к качеству топлива. А если заправляться низкооктановым бензином, то со временем детонация доведет агрегат до капремонта.