Бобик сдох: почему стоит повременить с покупкой нового кроссовера Haval Dargo

Завод в Туле производит Haval Dargo уже два месяца, так что все готово к началу продаж, которые стартовали 8 июня. Конечно же, кроссовер представили с помпой, а автомобильная пресса захлебнулась в сладких отзывах, ведь сегодня вся надежда отечественного авторынка — на китайских товарищей. Что ж, автопроизводители из КНР действительно все чаще радуют нас вполне приличными автомобилями (например, Geely Tugella, Chery Tiggo 8 Pro Max), но, увы, не в этом случае.
Для начала советуем вспомнить проблемы, которые были у куда более долгожданного кроссовера Haval F7 российской сборки. Зимой 2020 года владельцы узнали, что их машины самовозгораются! По словам собственников, пожары случались во время дистанционного пуска двигателя, но были и случаи, когда машины вспыхивали прямо на ходу. Китайцы обещали возместить ущерб, но, как говорится, осадочек остался. Такая же проблема теоретически может быть и у Haval Dargo, ведь собирают их на одной производственной площадке. Если, конечно, специалисты не провели работу над ошибками.
Что касается внешности, то Dargo получился интересным и чем-то смахивает на новейший Ford Bronco. Можно подумать, что это настоящий проходимец. Но не надо строить иллюзий! Кузов у «Дарго» — несущий, поэтому для серьезного офф-роуда не предназначен, хотя в арсенале и есть полный привод. К внедорожным «косякам» мы еще вернемся, а пока обратите внимание на формы кузова. Угловатый дизайн не лучшим образом сказывается на аэродинамике. Что, в свою очередь, увеличивает расход топлива, так что на трассе Dargo будет прожорлив, что неминуемо ударит по карману владельца.
Тем не менее, брутальная внешность может привлечь к машине тех, кто покупает глазами. Такие люди быстро разочаруются, ведь в салоне все уже не так нарядно. Пластики отделки очень дешевые, что удивительно, ведь эта модель Haval — явная заявка в премиум. А китайские товарищи, купившие машину в Поднебесной, отмечают, что эти самые пластики быстро начинают скрипеть. Так что трели «салонных сверчков» станут вечными спутниками водителя и пассажиров. Обратите внимание и на экран мультимедиа. Он расположен так, что будет сильно бликовать на солнце, а еще его легко замарать пальцами.
Что касается простора в салоне, то средняя колесная база в 2738 мм не позволяет в полной мере разгуляться. Особенно на заднем диване. К тому же, он довольно жесткий, да и расположен низко. Получается ситуация, когда приходится сидеть с задранными коленями. Особенно это касается рослых пассажиров.
Если говорить про багажник, то китайские покупатели от него также не в восторге. Они намерили 320 литров полезного пространства, что очень немного. Так что для поездок на дачу машина вряд ли подойдет.
Теперь поговорим о двигателе. На все российские Haval Dargo ставится 2-литровый бензиновый наддувный мотор, дефорсированный с 245 до 192 л. с. Заявлено, что в него можно заливать 92-й бензин, и это сразу настораживает. У этого движка высокая степень сжатия, поэтому он должен быть очень требователен к качеству топлива. А если заправляться низкооктановым бензином, то со временем детонация доведет агрегат до капремонта.
В пару к мотору приставлена семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями. Такая же идет на Haval F7. Эту трансмиссию не раз критиковали за резкость переключений, причем не только наши покупатели, но и китайские. Такие настройки точно снизят ресурс дорого «робота». Кстати, информации по их изменению для F7 не было, так что и у Dargo, похоже, та же история (подождем полноценного тест-драйва новинки).
В конце упомянем систему полного привода. Она стандартна для кроссоверов: раздатка, кардан, муфта Haldex пятого поколения и задний дифференциал. Вот только, судя по расчетам, которые приводит один из интернет-ресурсов, нагрузки на бездорожье муфта может и не вынести. Тогда она либо отключится, дабы не было перегрева, либо сломается. А это — серьезный ремонт.
Так что не советуем «покупаться» на внешность Dargo. Прожорливая машина с дизайном кирпича и косяками в полноприводной трансмиссии не станет лучшим другом семьи. Скорее, принесет массу разочарований, особенно, когда кроссовер появится на вторичном рынке. Кстати, и ликвидностью он, как и все подержанные «китайцы», пользоваться, увы, не станет. Боюсь, что тогда «пес» и вовсе станет бездомным.
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