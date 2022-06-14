5 достойных подержанных иномарок по цене упрощенной LADA Granta

Официальная цена на «Гранту» еще не объявлена, поэтому мы решили ориентироваться на информацию, которую нам предоставили некоторые дилеры. В названную «вилку» цен попадает пятерка довольно популярных и надежных машин. Итак, начнем с немца.
Opel Astra
В указанный разброс цен укладывается седан или хетчбэк Astra 2008 года выпуска с пробегом под 100 000 км. Машина крупнее и престижнее «Гранты», а в списке оснащения есть, как ABS, так и климат-контроль, электрогидросусилитель руля и ксенон. Что касается силового агрегата, то рекомендуем выбирать 1,4-литровый атмосферный мотор в 140 сил, который работает в паре с «механикой». Он один из самых надежных и не требует дорогого обслуживания.
Kia Rio и Hyundai Solaris
Эта корейская пара сверхпопулярна, потому машин на рынке очень много. Их львиная доля — с двигателем 1,6 литра (123 л. с.) и «автоматом». Кстати, наш выбор пал именно на двухпедальные экземпляры, так как автоматическая трансмиссия «корейцев» гораздо надежнее, чем «механика». Правда,есть у них и общий недостаток. Rio и Solaris очень популярны в такси и каршеринге, так что можно нарваться на «убитую» машину, которую «подшаманили» да еще скрутили пробег. Поэтому выбирать нужно тщательно. Здесь уместна даже помощь автоподборщика.
Volkswagen Polo
Cедан 2015–2017 года с пробегом под 90 000 км тоже стоит, как «упрощенная» Granta. Если говорить о силовом агрегате, то под капотами большинства машин стоит атмосферный мотор объемом 1,6 литра и мощностью 110 л. с. Коробки передач — 5-ступенчатая «механика» или 6-ступенчатый «автомат». Основной враг последнего — перегрев и загрязнение масла. Такое нередко встречается у экземпляров, которые работали в каршеринге и такси, так что здесь совет такой же, как при выборе «корейцев». Приглашайте на осмотр человека, который хорошо разбирается в подержанных авто.
БОНУС: LADA Vesta
По цене бюджетной «Гранты» можно найти «Весту» 2016—2019 годов выпуска. Она куда комфортнее, да и сама по себе модель свежая. Лучше всего искать седаны с 1,6-литровым мотором в 106 сил и механической коробкой передач. Здесь нужно помнить лишь, что помпу меняют через 40 000 км, так что это лучше сделать сразу после покупки, плюс обновить ремень ГРМ. Тогда двигатель не подведет. Что касается более мощного мотора 1,8 л, то при пробегах за 60 000 км, он может страдать масложором. Но если уж решились, то агрегат лучше выбирать с «механикой», ведь «робот» дергает при переключениях, а французский «вариатор» требователен к обслуживанию.
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