5 достойных подержанных иномарок по цене упрощенной LADA Granta

Официальная цена на «Гранту» еще не объявлена, поэтому мы решили ориентироваться на информацию, которую нам предоставили некоторые дилеры. В названную «вилку» цен попадает пятерка довольно популярных и надежных машин. Итак, начнем с немца.

Opel Astra

В указанный разброс цен укладывается седан или хетчбэк Astra 2008 года выпуска с пробегом под 100 000 км. Машина крупнее и престижнее «Гранты», а в списке оснащения есть, как ABS, так и климат-контроль, электрогидросусилитель руля и ксенон. Что касается силового агрегата, то рекомендуем выбирать 1,4-литровый атмосферный мотор в 140 сил, который работает в паре с «механикой». Он один из самых надежных и не требует дорогого обслуживания.

Kia Rio и Hyundai Solaris

Эта корейская пара сверхпопулярна, потому машин на рынке очень много. Их львиная доля — с двигателем 1,6 литра (123 л. с.) и «автоматом». Кстати, наш выбор пал именно на двухпедальные экземпляры, так как автоматическая трансмиссия «корейцев» гораздо надежнее, чем «механика». Правда,есть у них и общий недостаток. Rio и Solaris очень популярны в такси и каршеринге, так что можно нарваться на «убитую» машину, которую «подшаманили» да еще скрутили пробег. Поэтому выбирать нужно тщательно. Здесь уместна даже помощь автоподборщика.