Госдума одобрила конфискацию машины из-за превышения скорости

Новые наказания, подготовленные группой депутатов Госдумы, еще сильнее «закручивают гайки» преимущественно для нарушителей-рецидивистов и езду без «прав». Если коротко, то, прежде всего, в КоАПе должно появиться наказание за повторную в течении года езду без водительского удостоверения. За это ему будет грозить 50–100 000 рублей штрафа либо обязательные работы в количестве 150–200 часов.
А если лишенный «прав» гражданин в третий раз за год попадется за управлением автомобилем, ему будет грозить уже уголовное преследование, сопряженное с перспективой штрафа вплоть до 200 000 рублей и обязательных работ — до 360 часов.
В УК появится ст. 264.3 — «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». По ней появится шанс уже по-настоящему «сесть» на срок до одного года. Но наиболее революционным для российского «автомобильного» карательного права станет другая новелла: впервые за нарушение ПДД можно будет лишиться автомобиля.
Авторы законопроекта предлагают дополнить ст. 104.1 УК, где говорится о конфискации вещей и ценностей у обвиняемых, пунктом, позволяющим конфисковывать принадлежащую нарушителю ПДД машину, на которой он, собственно, и занимался своей противоправной деятельностью. Поправка говорит о возможности отбирать авто у граждан, проходящих по уголовным делам о ДТП с пострадавшими и погибшими. А также и по новой статье — вышеназванной 264.3. Таким образом, человек, лишенный «прав» за выезд на «встречку», за пьяное вождение, либо за превышение скорости, будет лишен еще и машины, если окажется в правовом поле новой уголовной статьи.
Заметим, что с годами вырисовывается довольно характерная картина внедрения наказаний для пьяных водителей и лихачей. Если кто не помнит, то бескомпромиссную борьбу с ними в России законодатели и чиновники начали больше 10 лет назад. Ввели «промилле», лишение «прав», затем всякие общественные работы, далее появились уголовные наказания, и вот теперь готовится еще и конфискация машин нарушителей. Что характерно: каждый раз эта разновидность законотворчества идет по накатанной колее.
То есть, для начала авторы правовой новеллы громко заявляют, что действующее законодательство не эффективно, не пугает и не останавливает нарушителей, а поэтому его надо ужесточить. Ужесточают. Проходит год другой и опять идет заявление о том, что «законодательство не работает» и надо его сделать более суровым. Затем цикл повторяется. Причем характерно, что и персоналии инициаторов изменений в законы, снова и снова разглагольствующих о необходимости еще больше закошмарить нарушителя, не меняются. Как, например, заслуженный автор большинства «антиалкогольных» наказаний для водителей в КоАП депутат Ирина Яровая.
Сейчас она вместе с группой коллег по Госдуме разработала очередной карательный законопроект про конфискацию машин. Через пару-тройку лет вновь выяснится, что «законодательство не работает». И что дальше? Какие следующие жестокие, но бесполезные на практике законы для водителей планирует придумать г-жа Яровая «со товарищи»? Вряд ли кто на данный момент сможет ответить на этот вопрос. Зато уже сейчас понятно, что у депутатов Госдумы всегда будет чем заняться, поднимая планку наказаний для водителей-правонарушителей вплоть до пожизненного заключения — ответственность можно еще достаточно долго ужесточать, ужесточать и ужесточать…
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