Госдума одобрила конфискацию машины из-за превышения скорости

Новые наказания, подготовленные группой депутатов Госдумы, еще сильнее «закручивают гайки» преимущественно для нарушителей-рецидивистов и езду без «прав». Если коротко, то, прежде всего, в КоАПе должно появиться наказание за повторную в течении года езду без водительского удостоверения. За это ему будет грозить 50–100 000 рублей штрафа либо обязательные работы в количестве 150–200 часов.

А если лишенный «прав» гражданин в третий раз за год попадется за управлением автомобилем, ему будет грозить уже уголовное преследование, сопряженное с перспективой штрафа вплоть до 200 000 рублей и обязательных работ — до 360 часов.

В УК появится ст. 264.3 — «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». По ней появится шанс уже по-настоящему «сесть» на срок до одного года. Но наиболее революционным для российского «автомобильного» карательного права станет другая новелла: впервые за нарушение ПДД можно будет лишиться автомобиля.